"Мы почувствовали напряженность!" Штайнмайер упрекнул Байдена из-за приостановки помощи Украине

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Украину в поддержке со стороны ФРГ и заявил, что обеспокоен приостановкой дальнейшей помощи Киеву от Соединенных Штатов. Политик после встречи с американским президентом Джо Байденом (6 октября) сказал, что "почувствовал напряженность" в Вашингтоне.

Штайнмайера процитировало немецкое издание Spiegel. "Я один из многих в Германии, кто наблюдает за этим не только с интересом, но и с беспокойством", – сказал он, имея ввиду ситуацию с принятием временного бюджета США.

"Мы почувствовали напряженность, которая существовала здесь, в политическом Вашингтоне", – добавил президент ФРГ.

Он надеется, что демократы и республиканцы смогут найти компромисс и решение, которое будет удовлетворять обе политические силы. Оно должно включать в себя дальнейшую поддержку Украины.

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Штайнмайер сказал, что Берлин будет и дальше помогать Киеву, который борется с "жестокой российской захватнической войной".

"Люди в Украине знают: то, что Германия обещает, будет выполнено. Вы можете положиться на Германию", – заверил политик.

Он сказал, что Байден заверил его, что на США тоже можно положиться. "Вот почему для нас с президентом Байденом было важно сегодня вместе послать этот сигнал: мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свою страну, за свою свободу, за свою демократию", – заявил Штайнмайер.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Администрация Джо Байдена обсуждает возможность активизации грантовой программы Государственного департамента для предоставления дополнительной военной поддержки Украине, учитывая сложности с финансированием от Конгресса.

– В Белом доме при этом заверили, что спланировали предоставление новых пакетов помощи ВСУ на две недели вперед.

– По данным СМИ, на следующей неделе (9-15 октября) Штаты могут объявить об отправке Украине новой партии военной техники и оборудования на 200 миллионов долларов.

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