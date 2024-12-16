'Мы платим за это жизнью': Порошенко сказал, что нужно сделать, чтобы усилить позиции Украины

Петр Порошенко сказал, что нужно сделать, чтобы усилить позиции Украины. По его словам, в первую очередь нужно срочно стабилизировать ситуацию на фронте, построить фортификации, обеспечить ВСУ и перевести экономику на военные рельсы.

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Об этом Порошенко заявил в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Эспрессо".

"Первая позиция – мы должны стабилизировать ситуацию на фронте. Я скажу сейчас непопулярные вещи. Но я как бывший президент, как бывший верховный главнокомандующий имею право на подобные оценки. За стабилизацией ситуации на фронте сейчас следует прекратить разговоры о наступлении. Кровавые штурмы, заставляющие делать украинских военных отдельные представители политического руководства – преступление. Мы платим за это жизнью, оружием и возможностью обороняться", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция – мы должны построить на определенном расстоянии от текущей линии боестолкновения фортификационные сооружения, наполненные бригадами, отведенными на восстановление боеспособности. Там должны быть не пустые траншеи, а должны быть войска, которые внимательно изучили местность и знают, как это делать. Так называемый "восточный вал", – объясняет Петр Порошенко.

"Позиция третья – мы должны обеспечить специальную программу защиты воинов. Это означает, что каждый уходящий на фронт воин должен быть полностью оснащен. От радиостанций до приборов ночного видения, от РЭБа до оружия. Он должен быть уверен, что он способен выполнять свои задачи. Я поверю в то, что денег не хватает, когда прекратится финансирование атомных электростанций, прекратится финансирование Единого марафона, финансирование игры, огромного количества программ, которые нужно немедленно перераспределить. И это называется "перевод экономики на военные рельсы, бюджетный перевод", – говорит пятый Президент.

"Немедленно нужно сделать так называемый военный спецфонд. Это означает, что никто не сможет забрать деньги на любую другую программу, чем на финансирование Вооруженных сил. Следующий тезис – срочные инвестиции в развитие оборонной промышленности. Не налоги им повышать, не устраивать банкротство, не тяготить их коррупцией, а наоборот обеспечить эффективное привлечение партнеров из стран-партнеров для того, чтобы мы получили технологии, деньги, получили производство. Выгода этих иностранных партнеров, что они будут иметь самое современное оборудование и оружие, которое будет немедленно оттестировано на линии боестолкновения против российской сверхсовременной технологии", – говорит Порошенко.

"Вот у меня вопрос, который мне задают военные. Скажите, пожалуйста, зачем вы ведете разговоры о ядерном оружии, о каких-то супертехнологиях. Изготовьте пять тысяч украинских шахедов в месяц. Если за нами летят две тысячи шахедов, отправьте им. Они очень просты, мы можем их делать. Почему это не делается? Дайте возможность украинской оборонной промышленности это сделать. Дайте заказ, дайте технологии. Привезите западных партнеров, найдите там двигатель, найдите все. Потому что мы еще должны быть конкурентоспособными", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Знаете, сколько стоит снаряд 155 калибра, хорошего качества, который мы покупаем у партнеров в среднем? Он пяти до шести тысяч долларов. Еще год назад мы покупали по 3,5–4. Северокорейский стоит 380. Иранский чуть подороже, на 120-130 долларов. Мы должны переключить экономику на военные рельсы, значит, у нас должен быть такой объем производства, который позволит масштабировать производство. И за счет массовости, за счет низких затрат мы сможем опустить цену с пяти хотя бы до тысячи или дешевле тысячи. Мы способны и можем это сделать", – считает пятый президент.