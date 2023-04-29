"Мы очень настойчивы": Зеленский объяснил, от чего зависит возможность передачи Украине истребителей от Запада

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нуждается в современных самолетах западной разработки и для защиты гражданского населения, и для поддержки войск в контрнаступательных операциях. Киев будет направлять соответствующие запросы, а ответ зависит от воли конкретных стран (например, Финляндии в вопросе передачи Hornet), а также от решимости Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

Об этом гарант рассказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. Видео Офис президента обнародовал 29 апреля в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Зеленский напомнил, как в самом начале полномасштабной войны просил Запад и НАТО закрыть небо над Украиной. Сейчас страны-партнеры начали передавать нам системы ПВО и ПРО, однако для полноценной защиты от воздушных угроз необходима современная авиационная составляющая.

"У нас сильные пилоты, но у нас нет современной авиации, что там говорить, это правда! У нас нет современной авиации", – признал президент.

Он отметил, что защита неба должна быть комплексной, по отдельности разные системы хорошо работать не смогут.

Гарант подчеркнул, что украинцы смогли остановить продвижение россиян на земле; на море, даже без такого флота, который есть у РФ, смогли начать защищать свои интересы. "Что касается защиты в небе – у нас ее нет", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров за переданные системы ПВО, отдельно вспомнив NASAMS и Patriot.

"Это начало, это минимум... Но мы уже видим, что это работает и это нам помогло выйти, прожить эту зиму. Но очень важно контроль в небе не отдать полностью России", – заявил он.

Здесь нужна воля лидеров государств, которые имеют современную авиацию, добавил украинский глава.

"Конечно мы будем обращаться за соответствующей авиацией и к вашим странам, это правда. Причем будем обращаться очень настойчиво, я скажу вам откровенно, в ближайшее время", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В The Economist недавно заявили, что запад должен поставить Украине F-16, иначе российские самолеты могут получить контроль над украинским небом.

– Украинские пилоты могут научиться использовать современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров, за три – шесть месяцев. Этот период в несколько раз меньше, чем предполагали в США и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!