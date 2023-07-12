'Мы никогда не обменяем ни одну территорию на какой-либо статус': Зеленский заявил, что заморозка конфликта Украину не устроит

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что наше государство не пойдет на какие-либо территориальные уступки ради получения какого-либо статуса. Это даже не будет обсуждаться.

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Об этом Зеленский сказал, выступая 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Также он подчеркнул, что заморозка конфликта Украину не устроит (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории, даже если это будет одно село, в которой живет один дед. Мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на любой замороженный конфликт, этого никогда не будет ", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что партнеры Украины знают о такой его позиции по этому вопросу.

Также Зеленский подчеркнул, что замороженный конфликт с Россией в любом случае не станет победой для Украины. Для нее необходима справедливость.

"Мы хотим вернуть нашу землю. Вернуть безопасность на нашу территорию. Вернуть людей, вынужденно выехавших за границу нашего государства. И я считаю, что это победа. Нужно наказание за все эти преступления. И это часть справедливости, а справедливость является частью победы", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Вильнюсе 12 июля стартовал второй день саммита НАТО. Украинская делегация продлила двусторонние переговоры с партнерами, основным приоритетом которых стало усиление украинской армии на поле боя. Кроме того, на полях саммита состоялось первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО. Все детали вы найдете в нашем материале.

– Владимир Зеленский рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Это произойдет после выполнения ряда обязательных условий. Одна из них – победа Украины в войне с Россией.

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