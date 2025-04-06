Украина может производить системы ПВО и ракеты к ним: Зеленский назвал ключевое условие

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все возможности для налаживания производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Для этого, по его словам, необходимы четкие политические шаги со стороны партнеров – в частности, предоставление лицензий и перенос части производства на украинскую территорию.

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Такой подход укрепит не только оборону Украины, но и безопасность всех стремящихся к миру государств, а не войны. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 6 апреля.

По его словам, Европе и США нужно значительно активнее производить системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. В то же время, Украина может обеспечить производство.

"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии – это то, что поможет не только нам, но и всем – всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что подобные переговоры уже ведутся, и стороны пришли к пониманию, что такое сотрудничество вполне возможно. При этом каждая новая атака России, каждый вражеский удар лишь усиливает доводы в пользу ускорения реализации этих договоренностей и напоминает союзникам: надо сделать наконец то, о чем договаривались.

Минувшей ночью РФ выпустила по Украине более ста ударных дронов и 23 ракеты, в том числе баллистические. По словам президента, такие угрозы остаются ежедневными, и потому укрепление воздушного щита страны – не просто необходимость, а критически важная необходимость.

"Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны – это объективная реальность, – и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать", – отметил он.

Зеленский добавил, что ЗРК Patriot, которые "сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров", должны реально защищать украинцев.

Ранее Зеленский уже делал заявления о желании Украины самостоятельно производить расходные боеприпасы для ПВО, потому что ждать помощи от партнеров приходится "очень долго", а в нашей стране ежедневно гибнут мирные люди.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о готовности партнеров не только вкладывать деньги в производство оружия в нашей стране, но и покупать непосредственно украинское вооружение. Дело в том, что современное украинское оружие "во многих случаях намного лучше", чем аналогичное западное.

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