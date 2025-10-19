Мы не проиграем эту войну, но и Путин ее не выиграет, – Зеленский

Несмотря на затяжной характер боевых действий, Украина не проигрывает войну, а Россия не может одержать победу. Оккупационная армия находится в слабом положении из-за значительных потерь.

Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он прокомментировал ситуацию на фронте российско-украинской войны.

"Мы не проиграем эту войну, но и Путин не выиграет. Его армия сейчас в слабом положении", – подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что оккупанты могли завоевать 1% территории Украины, однако это стоило войско России более 1,3 миллиона жизней солдат.

Другие заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт (Венгрия) на встречу американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава государства убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны.

Также он подробно рассказал о причинах войны с Россией и ее истинные цели. Он подчеркнул, что конфликт не ограничивается территориальными претензиями, а касается фундаментальной борьбы за суверенитет и независимость Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

