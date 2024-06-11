'Мы не оставим эту войну по наследству, мы ее завершим': Зеленский выступил в Бундестаге. Видео

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Германию выступил на специальном пленарном заседании Бундестага. Глава государства обратился к немецким чиновникам. Он поблагодарил их за то, что человечность победила в их сердцах и Германия не осталась в стороне от боли и страданий украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сотни поколений европейцев жили без мира, поэтому у них есть такая сильная мечта о Европе, как о континенте без войны. Президент заявил, что необходимо завершить продолжающуюся войну в Украине, ведь она угрожает всему европейскому континенту.

"Я верю в такую Европу, которая не позволит укорениться ненависти, которая сделает все, чтобы исправить эту ошибку, эту войну, которая продолжается на нашем континенте и угрожает перерасти в более широкое противостояние. Мы не оставим ее по наследству после себя. Мы завершим эту. войну в интересах Украины и всей Европы", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что остановить российский террор можно только совместными усилиями. И роль Германии в этом очень значительна, а она лидирует среди европейских стран в помощи Украины.

"Мы вместе должны обеспечить блекаут российского террора, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира. И вместе с Германией мы способны это сделать". Наши ключевые акценты сегодня, очевидно, ПВО и энергетика. Это то, без чего вообще невозможна современная жизнь и нормальная социальная активность. Германия является лидером помощи Украине в защите неба системами "Петриот". И сегодня есть новое решение по ПВО – и не только "Петриот". Германия уже спасла тысячи жизней украинцев – спасла от российского террора. Это то, за что Украина всегда будет благодарна. И это то, что реально близится завершение этой войны", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что Германия в свое время была разделена и немцы по собственному опыту хорошо знают, что это такое. Поэтому могут понять, почему украинские так отчаянно борются против попытки России разделить Украину, почему делают все, чтобы не допустить "стены" между частями нашей страны.

"Ни одна страна не должна быть обречена на то, чтобы колючая проволока на десятилетия разорвала ее тело", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы заслуживают спокойствия и справедливого завершения войны, которое бы не оставляло сомнений в том, а кто же победил.

А агрессор, принесший войну, должен забыть о покое. Он должен понести ответственность, справедливо ответить за каждое военное преступление. Россия также должна пройти и через уборку руин за собой, она должна заплатить за весь ущерб, причиненный Украине этой агрессией. Лишь пройдя через это, она получит историческую возможность излечиться от агрессии, подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что время для компромиссов истекло, когда Путин начал сжигать города и награждать убийц. Он напомнил, что Россия стремится покорять.

"Это наш общий интерес, чтобы Путин проиграл. Некоторым кажется, что Путин навсегда и войне нет конца. Но это не так. Это иллюзия, которую можно развеять лидерством", – заверил Владимир Зеленский.