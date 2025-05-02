"Мы на это не идем": Жмайло объяснил, какие "мирные предложения" США не понравились украинской стороне

23 апреля Соединенные Штаты, по словам спецпредставителя американского президента Кита Келлога, представили Украине 22 "конкретных условия" мирного плана – и не все они понравились украинской стороне. Вероятно, речь идет прежде всего о признании Крыма "российским" и отсутствии конкретных гарантий безопасности.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он считает, что требование касательно временно оккупированного Крымского полуострова больше всего возмутило Киев.

"Это лишь разжигает аппетиты Кремля, который именно поэтому из-за своей пропаганды подтвердил привлечение северокорейских войск. Таким образом, Москва повышает цену своей договороспособности, на которую она пока не может идти", – заявил он.

"Другое – это то, что мы не видим реальной гарантии безопасности. [Дональд] Трамп сказал, что сначала должна прекратиться война, а потом мы будем говорить о гарантиях безопасности. Нет. Это так не работает", – подчеркнул эксперт.

Он предположил, что сейчас между Москвой и Вашингтоном "есть глобальный замысел". Президент США просто заморозит, поставит на паузу войну, потому что хочет получить премию мира.

"Это так же, как [Генри] Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за мирное урегулирование конфликта между северным и южным Вьетнамом, а за два года войска северного Вьетнама оккупировали южный Вьетнам, но Киссинджер свою премию не вернул. Мы видим, что история движется по кругу", – напомнил Жмайло.

РФ тоже выгодно перемирие, ведь Москва, вероятно, повторит нападение, когда Трамп уйдет с президентского поста. Кремлевский диктатор Владимир Путин скажет, что он договаривался именно с Трампом – "и ударит с новой силой, учитывая ошибки, еще больше уничтожая украинцев, так чтобы прижать нас к Днепру, а то и погнать еще дальше".

"Мы на это не идем, мы не признаем оккупированные территории российскими. Мы сделали наибольшую уступку, когда признали, что нам не хватает сил, чтобы отвоевать наши территории, сказали, что готовы на заморозку, но что мы всегда будем стремиться вернуть наши территории. И это точно произойдет при нашей жизни. Мы должны пройти такой сложный путь", – высказал мнение эксперт.

Он признал, что Украине тяжело без полноценной американской помощи.

"Недавно согласовали систему DNS, когда мы можем купить оружие у частного производителя. Но это мизерная сумма – 50 миллионов долларов США, а за всю историю полномасштабного вторжения мы смогли купить оружие – аж! – это сарказм – на 1,6 миллиарда долларов США.

Потому что пока это, мягко говоря, ни о чем. Мы открыты к сотрудничеству, бизнесу. Хотите недра, хотите "Мотор Сечь", но дайте Patriot, чтобы эту "Мотор Сечь" прикрыть. Потому мы и стали в позу и уперлись. Обратите внимание, что с редкоземельными металлами американцы хотели несколько раз наскочить – не получилось. Хотели взять реванш за Овальный кабинет и сказали о признании российского суверенитета над Крымом – понятно, что этого не будет. И президент Зеленский прямо об этом сказал", – заявил Жмайло.

По его мнению, если проявить единство, это будет понятный сигнал, что это не просто позиция Владимира Зеленского, Александра Сырского, Кирилла Буданова или кого-то еще, а это позиция всего нашего народа, нации и государства, "которое производит дальнобойные дроны, оружие, милитаризуется, имеет 800-тысячную армию".

"Тогда США обломают зубы и будут вынуждены проводить более гибкую политику, если они действительно хотят прекращения этой кровопролитной войны. Потому что самую большую уступку, как бы то ни было, мы уже сделали", – подытожил Жмайло.

Как писал OBOZ.UA, 1 мая в Госдепе заявили, что США не собираются быть "вечными" посредниками между Украиной и Россией в урегулировании войны. Сейчас настало время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

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