'Мы можем сделать это': Столтенберг объяснил, как заставить Путина сесть за стол переговоров

Российский диктатор Владимир Путин не соглашается на дипломатическое урегулирование войны, потому что до сих пор убежден, что может достичь большего на поле боя. Чтобы заставить его сесть за стол переговоров, нужно сделать так, чтобы продолжение войны имело слишком дорогую цену для Кремля.

Видео дня

Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода". Он считает, что нужно "изменить расчеты Путина".

"Не думаю, что мы можем изменить мнение Путина. Его цель – контролировать Украину. Но думаю, нам под силу изменить расчеты Путина. И мы можем сделать это, активизировавшись в предоставлении Украине большей военной поддержки", – подчеркнул Столтенберг.

Как заставить Путина сесть за стол переговоров

За время пребывания на посту генсека НАТО Столтенберг часто лично общался с Путиным на различных форумах. Учитывая этот опыт, он советует направить усилия на "создание правильных обстоятельств" для диктатора.

"Работая с Путиным, я понял, что при условии создания правильных обстоятельств можно заключать сделки. То есть он должен осознать, что достижения за потенциальным столом переговоров будут лучшим решением", – сказал бывший генсек НАТО.

По его мнению, российский диктатор до сих пор считает, что имеет военное преимущество, поэтому отвергает предложения о прекращении огня и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако ситуацию можно изменить через усиление военной поддержки Украины, подчеркнул Столтенберг.

Как пояснил бывший генсек НАТО, только осознав безысходность на поле боя, Путин будет готов к переговорам об окончании войны и заключению соглашения, "которое сохранит Украину как независимое европейское государство".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Однако этот процесс остается сложным и длительным. По его словам, завершение боевых действий требует времени, ресурсов и осторожного подхода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!