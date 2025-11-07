"Мы могли бы уничтожить мир 150 раз": Трамп заявил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином ядерное разоружение. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал ядерное разоружение с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению американского лидера, в мире достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить планету – и далеко не один раз.

Видео дня

Вместо разработки и обслуживания "ядерки" следовало бы направить деньги на то, что действительно необходимо людям. Такое заявление Трамп сделал во время обеда с лидерами стран Центральной Азии в Вашингтоне.

Трамп призывает к денуклеаризации

По мнению Трампа, в мире накопилось слишком много ядерного оружия, что создает потенциальную угрозу всей планете.

"У нас была отличная встреча с председателем Си в Китае, как вы знаете. Моя доктрина — денуклеаризация, потому что у нас и так достаточно ядерного оружия. Мы на первом месте, Россия — вторая, Китай — третий, намного позади, но через четыре-пять лет они наверстают, работая сверхурочно. По ядерному вооружению денуклеаризация была бы отличной вещью. Мы могли бы уничтожить мир 150 раз — в этом нет нужды", – заявил президент США.

Он сообщил, что обсуждал свою идею с Си и Путиным.

"Я уже говорил об этом с президентом Путиным и с председателем Си. И все бы предпочли потратить эти деньги на другие вещи, которые действительно помогают людям сейчас. Так что, думаю, денуклеаризация возможна. Я действительно хочу мира", – сказал Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США заявил о сокращении экспорта из России и упомянул Украину. По словам Трампа, он надеется на скорое прекращение российско-украинской войны и рассчитывает, что подобные меры подтолкнут Кремль к остановке боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!