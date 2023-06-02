'Мы довольны': в США заверили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления

США с союзниками заявили об удовлетворении всех потребностей Украины в контрнаступлении. Там заверили, что предоставили ВСУ все необходимое для атаки войск РФ.

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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Заявление он сделал во время брифинга.

"Мы очень удовлетворены тем, что удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет – решать им", – сказал Кирби.

Также Кирби заговорил о справедливом мире.

"Мы сосредоточены на работе с нашими украинскими коллегами относительно реализации их предложения из 10 пунктов установления справедливого мира. И мы увидим, к чему это приведет", – сказал он.

По его словам, Штаты хотят помочь Украине, чтобы мирные предложения, вне зависимости от того, кто их выдвинул, смогли обеспечить устойчивый мир.

И это, как сообщает Кирби, должно иметь поддержку со стороны президента Украины.

Кроме того, он заявил, что российский президент Владимир Путин не продемонстрировал "реального стремления" завершить войну против Украины установлением справедливого мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что в национальной политике государства три приоритета. Первый из них – помощь Украине, которая противостоит полномасштабному вторжению России и готовится к контрнаступлению для освобождения своей территории от российской оккупации.