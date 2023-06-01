Помощь Украине – на первом месте: у Байдена озвучили три главных приоритета США

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что имеют три основных приоритета в национальной политике государства. Основной из них – помощь Украине, которая противостоит полномасштабному вторжению России и готовится к контрнаступлению для освобождения своей территории от российской оккупации.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне 31 мая сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ". Что касается этого приоритета, то, как подчеркнул чиновник, Вашингтон помогает Киеву финансово и вооружением.

К слову, в этот же день было объявлено о еще одном пакете военной помощи для украинской армии более чем на $300 млн.

Еще одним важным направлением для США является "поддержка партнеров по НАТО". По словам Кибри, только на европейском континенте Вашингтон увеличил присутствие до 100 тысяч военных. Это сделано для того, чтобы защитить европейских союзников и "быть уверенными в выполнении обязательств по восточному флангу Альянса".

Третий приоритет для Вашингтона – "избежать Третьей мировой войны". Американский чиновник отметил, что "втягивание в войну США и других стран блока не только не отвечает интересам нацбезопасности Америки, но и вредит интересам Украины".

Также, по его словам, это плохо для населения Европы и граждан государства-агрессора России.

Кроме того, Кирби отметил, что Вашингтон не диктует Украине, как воевать и куда наносить удары. Такие решения принимаются исключительно военно-политическим руководством нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд конгрессменов от Республиканской партии выступают за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления, на похожих позициях стоят и многие демократы. Часть американских законодателей считают, что администрация Байдена должна передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие.