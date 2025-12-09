Россия хочет разжечь протесты в Украине: в ISW объяснили замысел Кремля

Страна-агрессор Россия планирует разжечь волну протестов в Украине. Таким образом Кремль хочет поддержать нарратив о нелегитимности украинского правительства.

Подготовкой таких акций занимаются российские спецслужбы с целью дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Агрессор дестабилизирует Украину

Под предлогом "мирных протестов" спецслужбы страны-агрессора хотят устроить дестабилизацию в крупных городах на юге и востоке Украины. Для участия в таких протестах российские спецслужбы планируют вербовать женщин, особенно матерей украинских военнослужащих, которые являются военнопленными или пропавшими без вести.

Кремль намерен использовать протесты для давления на военно-политическое руководство Украины в условиях мирных переговоров. Аналитики ISW подчеркнули, что руководство РФ давно использует преднамеренные искажения украинского законодательства и украинской конституции, чтобы утверждать, что президент Владимир Зеленский нелегитимен.

Прежние попытки Кремля

Украинская разведка, в частности, выявила российскую информационную кампанию "Майдан-3" в 2024 году, целью которой было посеять сомнения в легитимности Зеленского. Вражеская операция с цель. спровоцировать протесты в Украине, вероятно, также направлена ​​на укрепление ложного нарратива о том, что нынешнее украинское правительство не пользуется поддержкой украинского народа.

В ISW продолжают считать, что Кремль может использовать свои ложные заявления о нелегитимности Зеленского, чтобы отказаться от любого будущего мирного соглашения, которое он подпишет с Украиной в удобное для России время.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 российская пропаганда в соцсетях запустила очередной фейк об Украине. В ряде российских Telegram-каналов распространили сообщение о выдуманной ими же акции протеста, которая якобы состоялась в центре Киева.

