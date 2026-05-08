Мы должны заставить Путина силой: Порошенко сказал, что нужно делать после 'выхода России из переговоров'

Петр Порошенко объяснил, что должна делать Украина после заявлений путинских приспешников о "выходе России из переговорного процесса". Он подчеркнул – Путин никогда не хотел мира, его можно заставить только через силу.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Мы должны быть реалистами – Путин никогда не хотел мира, Путин никогда не допускал даже прекращения огня. Никто в мире не хочет так окончания войны и прихода мира, как мы, украинцы. Но у нас должен быть ключевой инструмент для того, чтобы мир состоялся. И это не переговорная группа. Главным нашим аргументом для окончания войны являются Вооруженные Силы Украины. Их мощность, технологичность, укомплектованность, их обеспечение", – считает Порошенко.

"Это самая мощная мотивация для Путина завершать войну. И нам не надо будет уговаривать Ушакова, или Лаврова, или Пескова для того, чтобы они вернулись и сели за стол переговоров. У них не будет другого выхода", – считает Порошенко.

"Я верю в способность Вооруженных Сил Украины обеспечить именно такой ответ на желание России продолжать войну. И я верю в эффективность скоординированных действий наших партнеров. Тогда нас не будет интересовать, желает или не желает Россия продолжать мирные переговоры", – считает Порошенко.

Он также отметил необходимость восстановления эффективной коммуникации с Соединенными Штатами: "надо, чтобы профессиональные дипломаты помогли профессиональным военным. Чтобы в случае отвержения Россией предложения всего цивилизованного мира мы имели очень тщательно просчитанные санкции. Когда будут останавливаться корабли теневого флота, когда будут разбиты нефтеперерабатывающие заводы и заводы оборонной промышленности рф, когда будет заплачена та цена, которую заслуживает Россия за продолжение войны".

Порошенко перечислил шаги, которые должны осуществить западные союзники Украины. "Первый принцип, который мы ввели с 2014 года – "nothing about Ukraine without Ukraine". Ничего об Украине без Украины. Это абсолютно неприемлемо, когда, например, Россия и США обсуждают вопрос прекращения войны в Украине без Украины. Это поражение Украины, это поражение украинской дипломатии, это поражение украинской власти. И мы точно не должны этого допустить", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция, которая звучала на всех европейских площадках, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности, где я имел честь выступать. Это "nothing about Europe without Europe". Ничего о Европе без Европы. Европейский Союз как наш партнер, который в первую очередь заинтересован в прекращении войны и обеспечении стабильной ситуации безопасности на континенте, должен быть непосредственным участником мирных переговоров", – убежден пятый Президент.

"Третья позиция – это позиция НАТО. И Соединенные Штаты Америки как яркий представитель НАТО также должны быть непосредственным участником этих переговоров. Безусловно, мы будем заинтересованы в том, чтобы и те страны, которые эффективно могут влиять на этот процесс, в частности, например, Китай, прекратив поставки комплектующих для российской оборонной промышленности. Его участие также обеспечит повышение эффективности переговорного процесса", – считает Порошенко.

"Китай, Бразилия, Южная Африка и весь мир должен быть вместе с Украиной. Я верю, что у нас хватит ума, желания, хватит единства. Потому что нам нужно единство трансатлантическое, единство внутри Европейского Союза и очень важно единство внутри украинского общества. Единство было тем фактором, который сыграл чрезвычайно положительную роль с 24 февраля 1922 года, и сейчас оно очень важно", – напомнил Порошенко.

Он также в очередной раз подчеркнул, что прежде всего надо требовать от России полного и всеобъемлющего прекращения огня: "мы не должны обсуждать какие-то тайные фантазии россиян в виде 28 пунктов, которые они передают то через Виткоффа, то через Дмитриева, то через Ермака. Наша позиция – это безусловное, всеобъемлющее прекращение огня. То, что мы сделали в 2014-2015 годах при заключении Минских договоренностей", – напомнил Петр Порошенко.

"Сначала прекратите огонь, прекратите боевые действия, прекратите убивать украинцев и обстреливать мирные украинские города. А после того мы садимся и тщательно обсуждаем гарантии безопасности, миротворцев, необходимые составляющие для того, чтобы не допустить снова, но это делается в условиях, когда не ведутся боевые действия. Я убежден, что такую логику, такую позицию точно поддержат не только европейские партнеры, не только Соединенные Штаты Америки, но и Китай", – считает пятый Президент.

"Сейчас у нас нет более важной задачи, чем обеспечение Вооруженных Сил, обеспечение внутреннего единства и привлечение союзников, заинтересованных лиц, в мирные переговоры. Тогда у россиян просто не будет возможности сказать, что они игнорируют или не участвуют в этом процессе. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю", – резюмирует Петр Порошенко.