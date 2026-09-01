«Мы должны защищать наших граждан»: Украина просит Нидерланды срочно выделить 2 млрд евро на военную помощь

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин призвал правительство страны выделить 2 млрд евро на военную помощь Украине. Он заявил о необходимости усилить защиту украинских городов от российских ударов.

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Костин подчеркнул в интервью De Volkskrant, что Россия атакует не только военные объекты и энергетическую инфраструктуру. По его словам, все чаще целями становятся торговые центры, универмаги и другие гражданские объекты.

По словам украинского посла, запрос в первую очередь касается ракет для противовоздушной обороны. Украина нуждается в помощи для защиты от российских баллистических и гиперзвуковых ракет.

Костин призвал правительство Нидерландов перенести на более ранний срок средства, которые уже предусмотрены для Украины на следующие годы. По его мнению, 2 млрд евро можно было бы использовать уже сейчас, в частности для инвестиций в производство дронов-перехватчиков.

Финансирование со стороны Нидерландов

Нидерланды уже используют механизм досрочного выделения средств для военной помощи Украине. Правительство страны ранее приняло решение направить на эти нужды 437 млн евро, которые изначально планировалось потратить позже.

В документах нидерландского парламента указано, что после этого общий объем военной помощи Украине в 2026 году составит около 3 млрд евро. На 2027 и 2028 годы также предусмотрено по 3 млрд евро военной помощи.

В марте Министерство обороны Нидерландов сообщало, что страна планирует поддерживать военную поддержку Украины на уровне около 3 млрд евро ежегодно в последующие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Однако, по его словам, этой помощи все равно недостаточно для отражения российских атак. В то же время Киев рассматривает возможность наладить собственное производство перехватчиков, способных сбивать баллистические ракеты.

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