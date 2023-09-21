'Мы должны быть вместе': Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Палаты представителей США и лидерами обеих партий. Фото

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, а также лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей – Стивом Скализом и Хакимом Джефрисом. Он поблагодарил американцев за поддержку Украины

Об этом сообщил Офис президента. "Украина искренне благодарна Палате представителей, обеим партиям и всему американскому народу за непреклонную поддержку", – сказал Зеленский.

Также во время встречи глава государства ознакомил участников с ситуацией на фронте.

В этом контексте стороны обсудили основные оборонные потребности Украины, а также вопросы усиления возможностей ПВО, особенно в преддверии зимы.

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"Вместе мы добились значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства – ценностей, на которых базируются обе наши страны", – сказал Зеленский.

По его словам, украинский народ сильно страдает от военных преступлений России, но сейчас уже более половины оккупированных территорий Украины освобождены, поэтому можно говорить, что полная победа все ближе.

Президент также подчеркнул, что победа Украины обеспечит то, что ни Россия, ни какой-либо другой авторитарный режим не сможет дестабилизировать свободный мир.

"Чтобы победить, мы должны быть вместе. И побеждать вместе. Мы рассчитываем на вас, на вашу постоянную поддержку", – резюмировал он.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые провел переговоры с президентом Бразилии Лулой и Силвой. Политики, прежде всего, говорили о формуле мира для окончания полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине.

Также Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Румынии Клаусом Иоганнисом и вице-премьер-министром, министершей иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. Темой стало сохранение принципа единого рынка и доступ украинской аграрной продукции к рынку ЕС.

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