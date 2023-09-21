Зеленский провел переговоры с президентом Бразилии и канцлером Германии: все детали. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые провел переговоры с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Политики в первую очередь говорили о формуле мира для окончания полномасштабной войны, начатой Россией в Украине.

Кроме того, украинский лидер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил поставки Киеву вооружения. Об этом сообщила пресс-служба президента вечером в среду, 20 сентября.

Встречу с бразильским президентом у Зеленского назвали важной, а сам разговор "откровенным и конструктивным". После беседы дипломатам Украины и Бразилии поручили работать над отношениями государств и усилиях по восстановлению мира.

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Как отмечается, представитель этого государства, продолжит участвовать в работе во встречах по Формуле мира.

С Шольцом Зеленский говорил о ситуации на поле боя в Украине и успехах ВСУ в контрнаступлении. Кроме того, политики определили первоочередные потребности Сил обороны Украины.

Президент Украины отметил, что нашей стране нужно дополнительные системы ПВО для функционирования "зернового коридора" и защиты гражданской инфраструктуры перед зимними российскими обстрелами.

Также они говорили про подготовку к международной Конференции по восстановлению Украины. Она должна состоятся в 2024 году в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии, главой Румынии и главой МИД Болгарии. Темой стало сохранение принципа единого рынка и доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.

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