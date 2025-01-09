'Мы должны быть смелыми': Зеленский назвал развертывание иностранного контингента в Украине лучшим принуждением РФ к миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что размещение западных войск в Украине – это один из лучших инструментов, который может принудить кремлевского диктатора Владимира Путина к миру. Киев поддержал бы такое решение партнеров.

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Об этом глава государства высказался в четверг, 9 января, в Германии, выступая на новом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Событие транслировалось YouTube-каналом Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Франция в прошлом году выступила с идеей разместить иностранный контингент на нашей территории, чтобы приблизить мир.

"Мы все понимаем – на сегодняшний день цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину – и сломать всех нас, и вас тоже. Вот почему наша цель – найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Я считаю, что такое размещение контингентов партнеров – один из лучших инструментов", – сказал лидер государства.

Он призвал союзников быть "более практичными", чтобы сделать это возможным.

"И мы услышали сигналы из Великобритании в поддержку этого. Мы должны быть смелыми и мы должны предложить действительно сильные инструменты", – призвал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 9 января на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ состоялось 25-е по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно является последним перед тем, как Соединенные Штаты возглавит новый президент Дональд Трамп.

– На "Рамштайне" министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов.

– Вашингтону так и не удалось потратить все 4 миллиарда долларов, оставшихся в одобренном Конгрессом финансировании для Украины. "Лишними" деньгами будет распоряжаться уже администрация Трампа.

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