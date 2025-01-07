США собираются объявить о новом пакете помощи для Украины: СМИ узнали дату

Администрация действующего президента США Джо Байдена объявит последний пакет военной помощи для ВСУ. Это произойдет на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") 9 января.

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Об этом заявили журналисты AP 7 января, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных представителей американского Министерства обороны. По их словам, ожидаемый пакет будет "существенным".

Впрочем, он не будет включать все 4 миллиардов долларов, оставшихся в одобренном Конгрессом финансировании для Украины. "Лишние" деньги на оборону нашей страны сможет потратить команда нового президента США Дональда Трампа – если сочтет это нужным.

По словам одного из официальных лиц Пентагона, техника, оружие и оборудование, о которых будет объявлено в четверг, взято из существующих американских запасов. Это сделано для того, чтобы большая часть обещанного уже прибыла в Украину к моменту инаугурации Трампа. Республиканец официально возглавит США 20 января.

Один из источников Associated Press добавил, что чиновники оборонного ведомства Байдена контактировали с переходной командой Трампа, чтобы обсудить "все вопросы, которые мы считаем важными".

Новое, 25-е по счету заседание Контактной группы по обороне Украины назначено на 9 января 2025 года.

Эта поездка американского министра обороны Ллойда Остина на авиабазу "Рамштайн" в Германии станет его последней встречей в указанном формате – в связи с переходом власти в США к новому президенту.

В Вашингтоне заявили, что участники "Рамштайна" сосредоточатся на том, как усилить обороноспособность Украины и обеспечить практические шаги по ее поддержке в будущем.

Владимир Зеленский указал, что у украинской группы, которая примет участие в "Рамштайне", есть конкретное поручение: убедить партнеров помочь нам с воздушным щитом.

Как писал OBOZ.UA:

– 30 декабря Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь для безопасности Украины.

– В недавнем интервью госсек США Энтони Блинкен заявил, что Штаты задолго до полномасштабного вторжения РФ тайно начали вооружать Украину. Такое оружие, как ПЗРК Stinger и Javelin, сыграли важную роль в обороне в начале большой войны.

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