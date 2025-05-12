"Мы должны быть готовыми": Лемми призвал не исключать вариант, при котором Путин не согласится на мир

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что нужно готовиться к ситуации, в которой российский диктатор Владимир Путин не захочет прекращать войну. По его словам, для главы Кремля настало время серьезно отнестись к миру в Европе, к прекращению огня и к переговорам.

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Об этом Лемми заявил после встречи в Лондоне с высокопоставленными чиновниками дипломатических кругов Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС. В центре обсуждений была ситуация с безопасностью в Европе, пути реагирования на российскую агрессию и ужасную войну в Украине.

Он также выразил поддержку Украине и высоко оценил готовность президента Владимира Зеленского к переговорам с российской стороной.

"Я высоко оцениваю готовность президента Зеленского к переговорам в это время. Мы четко заявили европейским партнерам, что хотим видеть прекращение огня и длительный мир. Знаете, со времени нашей последней встречи в таком формате в Мадриде в Украине погибло 1500 человек, а прошлый месяц был самым смертоносным для детей, которые потеряли жизнь", — сказал чиновник.

Глава британской дипломатии подчеркнул, что президент РФ должен серьезно отнестись к мирным переговорам, и призвал готовиться к возможному отказу Путина.

"Сейчас настало время для Владимира Путина серьезно отнестись к миру в Европе, к прекращению огня и к переговорам. Мы в Европе, конечно, будем готовиться к любому миру, и это будет значительной частью наших обсуждений сегодня утром. Но так же мы должны быть готовы, если это не момент серьезности со стороны Путина, и мы не получим этого спокойствия", — заявил министр.

По словам Лемми, наступил важный момент для европейского единства, особенно после недавних встреч европейских лидеров в Киеве и министров иностранных дел во Львове на прошлой неделе.

Кроме этого, ожидается, что на следующей неделе в Лондоне состоится саммит ЕС-Великобритания. Министр поблагодарил европейских партнеров за решительную позицию и готовность к углублению европейской обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия полностью игнорирует 30-дневное прекращение огня и продолжает вести боевые действия на всей линии фронта. Москва в очередной раз игнорирует возможность остановить войну, продолжая атаки и демонстрируя отсутствие интереса к мирному урегулированию.

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