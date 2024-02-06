'Мы делаем недостаточно': в Еврокомиссии призвали сделать украинскую оборонную промышленность частью европейской

Европейская комиссия выдвинула предложение об интеграции украинского оборонного сектора в европейскую систему, подчеркнув необходимость рассматривать его как важный компонент общеевропейской оборонной инфраструктуры. Европейский Союз должен осуществлять практические шаги для этой инициативы.

Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Об этом она сказала во вторник в Страсбурге на сессии Европейского парламента во время ключевых дебатов по поводу необходимости непоколебимой поддержки Украины после двух лет российской агрессии.

"Мы должны не только ускорить доставку боеприпасов в Украину. Когда мы смотрим в будущее, мы должны думать об украинских оборонных возможностях как о части наших оборонных возможностей. Мы должны думать об украинской оборонной промышленности как о части нашей собственной оборонной промышленности", – заявила Урсула фон дер Ляен.

В этом контексте, как она отметила, Евросоюз включил Украину в формирование Европейской стратегии в области оборонного производства. Этот шаг направлен на обеспечение интеграции Украины в ряд европейских оборонных инициатив с учетом необходимости предварительного согласия с Европарламентом и Европейским советом.

По словам президентки ЕК, это позволит обеспечить совместимость и совместное планирование между нашими военными и оборонными производствами.

" Украина является будущим членом нашего Европейского Союза. Поэтому она должна стать гораздо более близкой к нам также в сфере обороны", – констатировала она.

Она отметила, что сейчас есть исторический момент, когда Европейский союз должен стать на защиту Украины, а также обеспечить будущее для всех европейских стран.

Это значит, пришло время заботиться о восстановлении Украины, о наших обязательствах в сфере безопасности и об укреплении международной системы безопасности для предотвращения любой агрессии в будущем. Фон дер Ляен призвала ЕС продолжать оказывать поддержку Украине по всем возможным направлениям.

Президент Еврокомиссии отметила, что страны ЕС активно поддерживают Украину, в частности, уже предоставили обучение для более 40 тысяч украинских военнослужащих. Усилия Европейского Союза и его членов помогли привлечь 28 млрд. евро для поставок военного оборудования в Украину. Оборонная промышленность ЕС значительно расширила свои возможности по производству боеприпасов, поэтому европейские страны планируют доставить Украине более 500 тысяч артиллерийских снарядов уже в следующем месяце и еще больше миллиона до конца этого года.

"Сделано многое, но этого, безусловно, недостаточно", – резюмировала фон дер Ляен.

Напомним, в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ.

Ранее сообщалось, что в США планируют удвоить производство 155-мм используемых в Украине артиллерийских снарядов до октября 2024 года. Но для достижения этой цели потребуется одобрение Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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