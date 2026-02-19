'Мы боремся': Зеленский заявил, что Украина строит большую антикоррупционную инфраструктуру

Президент Владимир Зеленский заверил, чтоУкраина активно борется с коррупцией и создает мощную антикоррупционную инфраструктуру. По его словам, в стране действительно бывают случаи коррупции, но государство делает все для их выявления и предотвращения.

Зеленский также подчеркнул, что международные партнеры различают дезинформацию и реальные проблемы. Об этом он сказал в интервью Пирсу Моргану.

Президент отметил, что стремится быть максимально честным и открытым в своих действиях. Он признал, что, как и любой человек, может допускать ошибки, однако подчеркнул, что Украина строит эффективную систему борьбы с коррупцией.

"Я стараюсь быть максимально честным во всем. Я, конечно, знаю, что допускаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда любые медиа в Украине говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру", – заявил он.

Президент добавил, что американская сторона, которая вовлечена в переговоры, понимает, где настоящие проблемы, а где – дезинформация.

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, которого подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания средств через оффшорные компании. Его отправили под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

