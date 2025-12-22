'Мяч на стороне Рады': в ЦИК объяснили, что нужно для проведения выборов в Украине

В Центральной избирательной комиссии заявили, что для проведения президентско-парламентских выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство относительно их проведения в военное время. Там добавили, что сейчас "мяч на стороне Верховной Рады".

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик в эфире телемарафона. Он отметил, что первоочередной фактор для их проведения – гарантии безопасности Украины.

Для этого, по его словам, в разработке такого закона нужно учесть нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий.

"В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент Украины Владимир Зеленский отметил в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия. После того как наступят предпосылки, будет решен вопрос юридический относительно военного положения, можно говорить о проведении выборов", – сказал он.

Чиновник отметил, что нужно провести ревизию украинского законодательства, которое рассчитано на мирное время. Для этого нужна наработка в парламенте дорожной карты и законопроекта. Особое внимание должно уделяться как можно большему привлечению граждан к выборам, в частности, украинцев за рубежом, военнослужащих и ВПО, проживающих в других общинах.

"В этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнется работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов. Разработка таких изменений уже идет", – сказал Дубовик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. По его словам, Владимир Путин не будет влиять на волеизъявление украинского народа, в частности на результат.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства добавил, что на временно оккупированных территориях Украины не может быть никаких выборов. По его словам, Россия традиционно объявляет результаты еще до подсчета голосов, что делает невозможным честный избирательный процесс.

