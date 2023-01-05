''Мяч на стороне Берлина'': в Бундестаге обратились к Шольцу после решения Франции о танках AMX-10 и бронемашинах Bastion

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом увеличить военную помощь Украине. Она отметила, что после того как Франция решила передать Киеву танки AMX-10RC и БТР Bastion, мяч на стороне Берлина.

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Об этом она написала в Twitter в среду, 4 января. Так она отреагировала на решение властей Франции отправить украинской армии новый пакет помощи. Политик не раз выступала за передачу Украине немецких боевых танков Leopard 2.

"Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать в духе франко-немецкой дружбы, правильно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", – написала Штрак-Циммерман.

Как известно, Германия не хотела быть первым государством, которое отправит в Украину танки. В Берлине неоднократно заявляли, что такое вооружение может быть передано ВСУ только "в координации с партнерами по НАТО".

К примеру, накануне эксперт по внешней политике правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер сказал, что союзники из НАТО, в частности США и Франция, не передают Киеву танки такого типа, поэтому и Германия не будет единолично принимать такое решение.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему Германия может затягивать процесс передачи украинской армии танков "Leopard-2". По его убеждению, ФРГ ожидает соответствующий сигнал от Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января стало известно, что Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава украинского государства подчеркнул, что таким решением Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень.

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