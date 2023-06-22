'МВД работает системно': Зеленский обсудил с Клименко ликвидацию последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Фото

Глава государства Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко в отношении техногенной катастрофы, которую устроили российские солдаты на временно захваченной Каховской ГЭС. В первую очередь речь шла об обеспечении пострадавших украинцев питьевой водой и фиксация нанесенного ущерба, чтобы люди могли получить помощь.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Зеленский удовлетворен тем, как правоохранительное ведомство работает с последствиями теракта, демонстрируя слаженную системную работу там, где это сегодня возможно.

"Много разных деталей, МВД работает системно. Приоритет – как можно быстрее обеспечить все условия для нормальной жизни", – указал лидер нации.

Зеленский добавил, что ведется подготовка новой доктрины Украины по безопасности. Пока рано говорить о деталях, но предпосылки к успешным результатам уже есть.

"Это более стратегические вопросы. Что касается новой политики и новых стандартов безопасности. Очень обстоятельные предложения. Благодарен всем, кто вовлечен в эту работу", – заключил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в первые сутки после российского теракта в Новой Каховке президент Зеленский указал, что военное преступление РФ привело к дефициту питьевой воды для людей, проживающих в южной части Украины. Оккупанты совершенно осознанно уничтожили одно из самых больших водохранилищ нашей страны.

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