Зеленский о последствиях подрыва Каховской ГЭС: сотни тысяч человек остались без нормального доступа к питьевой воде

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что подрыв российскими военными стратегической плотины в Новой Каховке привел к дефициту питьевой воды для людей, проживающих в южной части Украины. Оккупанты совершенно осознанно уничтожили одно из самых больших водохранилищ нашей страны.

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Слова гаранта передает пресс-служба его Офиса. Он подчеркнул, что Россия представляет собой угрозу не только для украинцев, но и для всего живого.

"Сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде. Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены к работам. Но мы можем оказать помощь только на подконтрольных нам территориях", – подчеркнул президент.

На оккупированной Россией части оккупанты даже не пытаются помочь людям. Это в очередной раз показывает цели Москвы в этой войне: не помочь, не денацифицировать, а банально все уничтожить.

"Прямо сейчас все могут наблюдать, с каким цинизмом Россия относится к тем, чьи дома захватила. Что она несет людям, Европе, всему миру", – резюмировал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что члены Совбеза ООН выразили солидарность с Украиной и согласились, что наводнения в Херсонской области никогда бы не произошло, если бы Россия не вторглась в Украину. Они обратили внимание, что Москва в международных договоренностях обязалась не атаковать плотины и другие объекты инфраструктуры такого типа. Однако это не остановило захватчиков от подрыва Каховской ГЭС.

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