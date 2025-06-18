'Можно заставить только к перемирию': Волкер объяснил, почему Путин никогда не согласится ни на одно соглашение

Кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины и даже подписать условный "Минск-3". Но его можно заставить по крайней мере пойти на перемирие.

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Такое мнение в интервью "Укринформу" озвучил Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019 годы). Он сказал, что не верит в настоящий мир с Путиным, ведь тот хочет только войны.

"Я говорю это с большой уверенностью: Путин никогда не согласится ни на одно соглашение", – подчеркнул дипломат.

Он объяснил это наличием у диктатора абсолютистского, ложного исторического и политического нарратива, а также желанием ликвидировать Украину, ее национальную идентичность, и сделать вид, что она "всегда была только Россией". Путин не готов менять эти взгляды. Наоборот – он попытается повышать свои требования.

В то же время Волкер не исключает, что до конца года произойдет прекращение огня. Для этого нужно, чтобы РФ почувствовала финансовые сложности. Это основной фактор, ведь угрозы свержения российского режима военным путем, "цветной революцией" не существует.

Как выразился Волкер, Путин "должен остаться без денег". "Если его валютные резервы уменьшатся до примерно 10 миллиардов долларов и продолжат падать, он не захочет рисковать платежеспособностью российского государства. Без денег он не сможет управлять страной", – предположил американец.

Однако, даже если РФ согласует 30-дневное перемирие, верхушка Кремля будет продолжать выдвигать свои ультиматумы. Именно потому, что на действительно надежное соглашение Волкер не рассчитывает, он не волнуется из-за потенциального "Минска 3".

По его словам, как только перемирие начнется, Запад должен ввести такие меры, которые позволят сдержать любые будущие атаки.

"Это должна быть политическая, экономическая, военная сила", – пояснил дипломат, добавив, что этого можно достичь благодаря американскому оружию, украинским солдатам, европейским гарантиям безопасности и тому подобное. Он не исключил размещения европейского контингента в Украине для обучения, технического оснащения и ПВО.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine заявил: чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну, страны "Группы семи" должны усилить санкционное давление против России, в частности ограничить ее доходы от нефти снижением цен до 30 долларов за баррель. "Большая семерка" ускорит результат, если будет инвестировать в развитие оборонных технологий Украины.

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