'Можно залезть впросак': Чалый указал на главный риск с мирными переговорами

Переговоры о мире с Россией могут формально завершиться уже в январе, но это еще не означает появление реального и удовлетворительного для Украины соглашения. Кремль способен навязать неприемлемые условия, выдав их за якобы согласованную позицию Киева, как это уже было во время так называемых "стамбульских договоренностей".

Наибольшую опасность представляет подписание размытого документа без четких механизмов реализации, что способно загнать Украину в серьезную ловушку в политическом и правовом смысле. Такое мнение в рамках проекта "Орестократия" высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019), руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый.

"В принципе, в январе, говорят, переговоры могут закончиться. Но мне лично мало данных для анализа. Я вижу намерения и вижу работу над документами. Ну и что? А Путин возьмет неприемлемые для нас идеи, и на этапе реальных переговоров он выкатит как нашу позицию, которая не подлежит обсуждению... Как он сделал с т.н. "стамбульскими договоренностями", когда на весь мир демонстрировал неподписанный документ, даже не оформленный в соглашение. Путин даже назвал этот документ парафированным, с этим я не согласен. Там есть определенные отметки украинской делегации, к сожалению, по глупости, неопытности, такие вещи нельзя делать", – пояснил эксперт.

Ловушки мирного соглашения для Украины

По его словам, неотъемлемым элементом любых договоренностей должен стать финальный раздел с четко прописанными механизмами внедрения в национальное законодательство. Здесь вес имеет каждая деталь: от формулировок до языков, на которых оформляются тексты соглашений.

Именно поэтому критически важно, чтобы украинская сторона не повторила просчетов Будапештского меморандума, который в итоге привел к фактическому ядерному разоружению Украины.

"В нашем сегодняшнем кейсе можно залезть впросак с подписанием какого-то текста, а потом ты не сможешь его имплементировать просто-напросто. А вероятность этого огромная. Например, если на реализацию каких-то договоренностей должны быть решения украинского парламента", – подчеркнул Чалый.

Он добавил, если парламент в дальнейшем не поддержит договоренности, это может быть использовано Россией как повод говорить о срыве соглашения. Проблема заключается в том, что последовательность действий была нарушена, в том числе и со стороны Украины.

"Проблема в чем? Телегу поставили впереди лошади, в том числе и украинская сторона. Первым пунктом шло прекращение огня, это была позиция Трампа, и он давил на Зеленского. Президент Украины говорил, что нам это не подходит. Потом мы согласились", – резюмировал бывший посол Украины в США.

