Зараз вже є очевидним факт загибелі пригожина і вищого керівництва цієї терористичної організації. Довгий час, ми чекали, яка буде реакція путіна на цей замах на військовий заколот, який організував пригожин. У мене теж були сумніви у тому, чи справжній був цей заколот і чи не путін його сам організував?

Видео дня

Знищення пригожина не дає остаточної відповіді на це питання, оскільки путін його знищив би незалежно від первісних з ним домовленостей, якщо вони і були.

Путін ще раз, проявив себе перед усім світом, як керівник терористичної країни.

Мабуть ніхто не сумнівається, що це саме путін організував терористичну організацію, яка фінансувалась з державного бюджету росії. Путін підтвердив, що тільки за останні півтора роки, вагнеровцям російська держава виплатила майже 87 млрд рублів за їх професійну терористичну діяльність!

Тепер пригожин знищений, знищено також усю верхівку цієї організації. Немає особливого значення механізм знищення їх - він теж із арсенала терористів. Яка для нас різниця - вибухівка на борту літака чи ППО збило той літак пригожина. Головне не це. Головне те, що таку команду міг дати лише той, хто має найвищу владу. Може буде з’ясовано, що якись інший механізм був задіяний для знищення пригожина. Це немає ніякого зараз значення, у путіна їх багато!

В ЗМІ з’явилась інформація, що пригожин розумів, що його життя може закінчиться в будь-яку мить. Такі закони мафії.

Тому на цей випадок підготовлений план дій цієї терористичної структури. Цей план запускається у дію з моменту смерті пригожина. І ті, хто залишаться живими, зобов’язані його виконувати!

Смерть пригожина підтверджена, це означає, що план вступив у дію.

Що це за план ніхто не знає, але будемо сподіватись, що професійні терористи підготують гідну помсту тому, хто убив їх лідера.

Вже є інформація, що вагнеровці завершили своє перебування у білорусії і повертаються у росію! Будемо з нетерпінням чекати результатів їх діяльності.

Коли пригожин і його терористи захопили ростов, то багато хто звернув увагу на те, що простий російський люд палко підтримував пригожина. Це всіляє надію, що до тисяч професійних терористів - вагнеровців, які захочуть помститись за смерть свого ватажка, приєднаються і росіяни, його прихильники.

Це, може бути, надзвичайно цікаво і може бути тією іскрою, від якої розгоріться полум’я громадянської війни в росії.