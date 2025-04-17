'Может быть очень сильный конфликт': социолог указал на главные вызовы для Украины

Несмотря на усталость от войны граждане Украины не намерены принимать несправедливый мир. Это означает, что украинцы точно не сдадутся и готовы еще многое терпеть.

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В то же время следует учитывать, что кроме окончания войны в обществе есть запрос на определенную справедливость. Об этом социолог Игорь Гринив рассказал OBOZ.UA в рамках проекта "Орестократия".

По его словам, что касается так называемого мирного плана Трампа, украинское общество воспринимает выдвинутые условия как несправедливость. В связи с этим происходят электоральные качели вокруг доверия или недоверия к украинским властям.

"Но есть другая сторона справедливости, которая по-английски передается как justice, не просто справедливость, а законность: готовы ли мы отказаться от прямой демократии или, с другой стороны, тщательно выполнять законы, или справедливо, несмотря ни на что, платить налоги, выполнять решения суда? В общем, очень наивно думать, что справедливость существует. Но перефразируя известного политика, "справедливости на самом деле нет. Но за нее стоит бороться", – сказал социолог.

Гринив подчеркнул, что крайне важно, чтобы справедливости становилось больше и больше. Однако война показала, в частности в вопросе мобилизации, что общество движется не в сторону "закон один для всех".

В то же время социолог подчеркнул, что сейчас люди в Украине понимают, что выборы проводить опасно. Украинцы понимают, что избирательный процесс может стать еще одним фактором нестабильности и введение страны в турбулентность. Однако, когда будет стоять выбор между авторитаризмом и проведением выборов, люди изберут выборы, ведь украинцы точно не согласятся с любым авторитаризмом.

"И вот здесь может быть очень сильный конфликт, и рано или поздно – если будущее Украины (в понимании людей) будет становиться еще менее справедливым, чем раньше, то будет назревать конфликт", – заявил социолог.

Напомним, уровень доверия к политике президента США Дональда Трампа по отношению к Украине значительно снизился. Если в декабре 2024 года 31% украинцев считали мир несправедливым, то в марте 2025 года эта доля выросла до 55%.

Как сообщал OBOZ.UA, 31% украинцев считают, что Запад постепенно устает от поддержки Украины, а его помощь ослабевает. Особенно критично украинцы оценивают позицию США – две трети опрошенных считают, что Вашингтон оказывает давление на Киев, принуждая к уступкам перед Россией.

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