Сколько украинцев считают, что при Трампе Украина может рассчитывать на справедливый мир: результаты опроса

Уровень доверия к политике президента США Дональда Трампа по отношению к Украине значительно снизился. Если в декабре 2024 года 31% украинцев считали мир несправедливым, то в марте 2025 года эта доля выросла до 55%.

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Украинцы стали более скептически относиться к политике американского президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенных в феврале-марте 2025 года.

В декабре 2024 года 31% респондентов считали, что Украина может рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир, а 18% ожидали справедливого урегулирования войны с Россией. Однако уже в феврале 2025 года доля тех, кто не верит в справедливый мир, выросла до 58%, а в марте их стало поменьше, но они все равно выражали критику – 55%.

В марте 18% украинцев считают, что мир будет полностью или преимущественно справедливым, а в феврале 21% опрошенных верили в частично справедливое урегулирование. В декабре прошлого года эта цифра была 23%.

Исследование также показало изменение отношения к самому Трампу. В декабре 2024 года 54% опрошенных считали, что его возвращение на пост президента США является положительным для Украины. Однако в марте 2025 г. этот показатель резко упал до 19%.

Зато доля тех, кто оценивает приход Трампа как негативный фактор для Украины, за этот период выросла с 21% до 73%.

Данные получены в результате двух телефонных опросов (CATI), проведённых среди взрослого населения Украины на подконтрольных правительству территориях. Первый опрос длился с 14 февраля по 4 марта 2025 и охватил 2029 респондентов (погрешность 2,4%). Второе было проведено 12-22 марта 2025 среди 1326 респондентов (погрешность 2,5%).

Как сообщал OBOZ.UA, 31% украинцев считают, что Запад постепенно устает от поддержки Украины, а его помощь ослабевает. Особенно критично украинцы оценивают позицию США – две трети опрошенных считают, что Вашингтон оказывает давление на Киев, принуждая к уступкам перед Россией.

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