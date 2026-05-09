"Можем сделать Европу сильнее": Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии
Официальный Киев хотел бы сотрудничать с Будапештом, наладить отношения "на основе добрососедства и уважения". Партнерство Украины и Венгрии усилило бы обе наши страны.
К развитию отношений призвал президент Владимир Зеленский. Соответствующий пост он опубликовал на платформе X (Twitter) в субботу, 9 мая, когда Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии.
Глава Украинского государства поздравил Мадьяра с назначением и началом работы на должности.
"Символично, что эта инаугурация происходит в День Европы", – обратил внимание Зеленский.
"Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим людям. Вместе мы можем добавить больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу", – обратился он к венгерскому коллеге, пожелав Мадьяру успехов в его новой работе.
Что предшествовало
9 мая в Будапеште состоялось учредительное заседание парламента, а Виктор Орбан официально передал полномочия премьера Венгрии Петеру Мадьяру. Последний уже выбрал состав своего правительства.
"Я не буду править Венгрией, я буду служить своей стране", – заявил Мадьяр в первой речи во время заседания Национального собрания.
Также он отметил: венгерская история является предостережением для каждого премьер-министра о том, что власть скоротечна, но последствия решений власти будут длиться поколениями. Новый премьер пообещал построить страну, где политика "снова сможет дать людям надежду, безопасность и общие цели".
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее Мадьяр запланировал личную встречу с Зеленским. Для этого венгерский лидер может приехать в украинский город Берегово на Закарпатье, а сама встреча, возможно, состоится летом.
– Президент отмечал, что Украина будет "делать шаги навстречу" новому руководству Венгрии и надеется, что соседняя страна также будет проявлять конструктивный подход. Зеленский сообщал, что не против "в любой момент" встретиться с Мадьяром.
