'Можем реализовать много проектов вместе': Зеленский пригласил президента Аргентины Милея в Украину

В среду, 29 октября, президент Владимир Зеленский провел теплый разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Украинский лидер пригласил своего коллегу посетить Украину для продолжения двустороннего диалога.

Об этом глава государства проинформировал в своем Telegram-канале. Он также поздравил Милея с победой его партии на парламентских выборах и выразил поддержку в реализации необходимых реформ в Аргентине.

Подробности разговора лидеров

По его словам, Аргентина много делает для достижения успеха и для того, чтобы быть сильной, и Украина искренне желает, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы.

"Пригласил господина Президента приехать в Украину, чтобы продолжить наш диалог и обсудить все ключевые перспективы развития отношений между нашими странами. Действительно много проектов можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте. Спасибо!" – заявил Зеленский.

В марте Зеленский проводил телефонный разговор с Милеем. Политики обсудили 30-дневное прекращение огня, укрепление двусторонних отношений, в частности торгово-экономических, что принесет пользу обеим странам.

