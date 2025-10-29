"Можем реализовать много проектов вместе": Зеленский пригласил президента Аргентины Милея в Украину
В среду, 29 октября, президент Владимир Зеленский провел теплый разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Украинский лидер пригласил своего коллегу посетить Украину для продолжения двустороннего диалога.
Об этом глава государства проинформировал в своем Telegram-канале. Он также поздравил Милея с победой его партии на парламентских выборах и выразил поддержку в реализации необходимых реформ в Аргентине.
Подробности разговора лидеров
По его словам, Аргентина много делает для достижения успеха и для того, чтобы быть сильной, и Украина искренне желает, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы.
"Пригласил господина Президента приехать в Украину, чтобы продолжить наш диалог и обсудить все ключевые перспективы развития отношений между нашими странами. Действительно много проектов можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте. Спасибо!" – заявил Зеленский.
В марте Зеленский проводил телефонный разговор с Милеем. Политики обсудили 30-дневное прекращение огня, укрепление двусторонних отношений, в частности торгово-экономических, что принесет пользу обеим странам.
Как сообщал OBOZ.UA, во время предвыборного мероприятия в пригороде Буэнос-Айреса автомобиль президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями, бутылками и ветками. Агитацию пришлось прервать, а лидера – эвакуировать.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!