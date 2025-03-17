'Москва хочет не мира, а продолжения войны': Зеленский обсудил с Милеем 30-дневное прекращение огня

В понедельник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем. В частности, политики обсудили 30-дневное прекращение огня.

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Об этом сообщил Офис президента Украины. Во время разговора Владимир Зеленский подчеркнул в очередной раз, что Москва хочет не мира, а продолжения войны.

"Рассказал о конструктивной встрече в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США по безусловному полному 30-дневному прекращению огня. Сейчас мы видим, как Россия выдвигает совершенно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира", – говорится в пресс-службе.

Также политики обсудили укрепление двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических, что принесет пользу обеим странам.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования Хавьеру Милею и всему аргентинскому народу в связи с наводнением, в результате которого погибли 16 человек и тысячи семей потеряли дом. Президент отметил, что Украина готова помочь Аргентине защитить жизнь и предоставить всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что недавно вступивший в должность премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в следующем саммите G7. Встреча на высшем уровне глав государств "Большой семерки" состоится в июне этого года в канадской провинции Альберта. По словам Карни, он передал Зеленскому приглашение на саммит во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора 16 марта.