'Можем предложить': в Германии заявили, что могут предоставить аэродромы для обучения украинских пилотов на F-16

В Германии допустили возможность предоставления своих аэродромов для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Хотя у Берлина нет этих американских самолетов, немцы могут предложить хаб для базовой подготовки пилотов, которые до этого летали только на МиГ.

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Такое заявление в интервью Bild сделала глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. При этом она подчеркнула, что сами учения Германия проводить не будет.

"У нас никогда не было F-16 в нашем портфолио, но мы можем сделать его доступным для аэропортов Германии как хаб или предложить базовое обучение для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах. Фактическую подготовку на F-16 должны проводить страны, которые также летают на этой платформе", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Напомним: ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна может согласиться поставлять Украине современные западные истребители. В настоящее время правительство страны находится в фазе переосмысления.

У Германии нет истребителей F-16, однако есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут сняты с вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но все еще очень мощный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия передала Украине новую партию военной помощи. Наши военные получили гусеничные вездеходы, тягачи для танков, дроны, боеприпасы для ПВО, автомобили, системы обнаружения вражеских БПЛА;

– минобороны Германии заключило контракт с концерном Rheinmetall на поставку 20 боевых машин пехоты Marder в Украину. Передача этих БМП планируется в течение двух месяцев до конца июля 2023 года.

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