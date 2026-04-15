'Можем иметь проблемы': Зеленский признал, что из-за войны в Иране поставки ракет к Patriot могут задерживаться

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Иране может стать причиной задержки поставок в Украину ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Это может произойти уже в ближайшем будущем.

Об этом Зеленский сказал 14 апреля, общаясь с журналистами после подписания декларации об оборонном партнерстве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Глава государства ответил на вопрос, можно ли рассчитывать на США как на партнера и поставщика ракет к Patriot, особенно сейчас, когда Штаты сфокусированы на конфликте с Ираном.

"Мы понимаем, что из-за войны на Ближнем Востоке у нас могут быть вызовы с PAC-3, которые мы покупаем через PURL у Америки. Конечно, я боюсь, что они могут замедлить передачу этих ракет даже покупая их за европейские деньги. Думаю, мы можем иметь такие проблемы в ближайшем будущем", – отметил президент.

Он заверил, что продолжит контакты со странами Ближнего Востока и Европы, чтобы этого не произошло.

"Этого не достаточно, чтобы защитить наше небо, но мы работаем. Мы ищем альтернативные пути, чтобы получить PAC-2, PAC-3", – сказал Зеленский.

Гарант добавил, что надеется на то, что президент США Дональд Трамп и его команда осознают последствия, к которым приведет прекращение поставок ракет в Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

