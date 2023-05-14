Путин подписал 10 мая указа о военных сборах для всех в РФ, чем де-факто ввёл в ней режим тотальной войны и завершил кампанию с тайными переговорами. Заодно вывел РФ из договора 1990 г. об ограничении обычных вооружений в Европе, что интересно уже только историкам.

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Договор 1990 г. обязывал все страны Европы, включая СССР, руководство которого тогда считало его тоже Европой, а не особой северной цивилизацией как сейчас, иметь не больше 20 тыс. танков, 20 тыс. артсистем, 30 тыс. бронемашин, 6,8 тыс. самолётов и 2 тыс. ударных вертолётов. Ни у одной страны Европы их столько ни тогда, ни сейчас не было, только у СССР. После краха СССР в Европе все облегчённо вздохнули и сократили число вооружений и расходы на оборону, чего коммунисты десятки лет безответно требовали от капиталистов. Требовали, вопреки Марксу, который писал: наличие огромной армии у России вынуждает страны Европы тоже иметь большие армии. В итоге получилось хоть один раз по Марксу – исчезла российско-советская империя и Европа разоружилась, спокойно относясь к тому, что в Молдове и на Кипре на выборах побеждали коммунисты.

Европе после 1991 г. стало почти безразлично, сколько танков у РФ. В Москве и сами не знали, что делать с 20 тыс. танков и всем остальным, обслуживание и хранение чего стоило приличных денег. В итоге, сколько танков реально есть у РФ не знает даже шойгу, но по данным Генштаба ВСУ точно не 20 тыс. и на 4 тыс. меньше. Самолётов у РФ осталось около 1,5 тыс., что явно не 6,8 тыс., которые позволял ей иметь договор 1990 г. Две тысячи ударных вертолётов тоже нет и никогда уже не будет, учитывая, что 300 из имевшихся отминусовали ВСУ. Можно сказать, ВСУ активно помогают шойгу провести переучёт в его ведомстве и выяснить, сколько и чего у него есть на самом деле.

Поэтому "приостановление", как выразился путин, участия РФ в договоре ни на кого не произвело впечатления. На это отреагировала только Великобритания, которая на следующий день сообщила, что передаёт Украине ракеты "Тень бури" (Storm Shadows) с дальностью полёта свыше 250 км. Некоторые военные специалисты в Украине оптимистично заявили, если к ним прикрепить ещё два бака с топливом, то долетят и до Москвы. Жаль, что путин так поздно издал указ о "приостановлении" договора.

Указ путина о военных сборах для всех, даже для тех, кто не служил в армии – это по сути объявление тотальной мобилизации без её официального объявления. Слово мобилизация, по российской привычке подменять смыслы, заменили формулировкой "военные сборы". Всё, это уже не мобилизация на войну с Украиной, а всего лишь военные сборы, с которых можно уехать в маленькую специальненькую военную операцию. Секретный пункты указа путина это гарантируют, а те, кто знает российскую действительность или помнит советскую, даже не сомневаются, что после трёх дней сборов легко можно убыть под Бахмут или ещё куда-то.

Единственный реальный способ уклониться от мобилизации на военные сборы – это стать срочно отцом-одиночкой. То есть, развестись или что-то сделать с женой, если она против развода. КПРФ в Госдуме заикнулась о брони от сборов для кандидатов и докторов наук, но Минобразование её осадило, заявив, что этот вопрос уже решается в "рабочем порядке", что в переводе означает индивидуально. То есть, кого захотим, того сошлём в армию, будь он хоть дважды доктор наук. В этом ответе фокус отличия жизни по правилам от жизни по понятиям.

В Кремле сразу после парада с 10 мая почему-то стали энергично готовиться к тотальной войне. Для этого сами себе разрешили иметь сколько угодно много танков и пушек, осталось лишь их найти, а также разрешили призвать на военные сборы всех, включая тех, кто в армии не служил. Путин также отказался встреться с Ли Хуэем, спецпредставителем Си Цзиньпина по делам Евразии, прибывшим 12 мая в Москву для бесед о прекращении войны. Если учесть актуальность вопроса и долгий путь из Пекина в Москву, а также то, что Ли Хуэй из неё едет в Варшаву, Киев, Берлин и Париж, то отказ путина от встречи с ним – это хамский жест и косвенный показатель того, что путин – это чисто медийный персонаж. Реальный политик с Ли Хуэем однозначно бы встретился, а не скормил бы его ничего не решающему ведомству лаврова.

Отказ путина от встречи с Ли Хуэем – это отказ Кремля от переговоров даже с Китаем об условиях окончания войны. В Кремле держат курс на продолжение войны и готовятся к тому, что она будет затяжной, что РФ победить быстро не сможет, и уже допускают, что могут эту войну даже проиграть. Поэтому Кремль исподволь готовится к похоронам путина и выборам как к плану "В" или "С" на случай поражения, когда бренд "путин" придётся снимать.

Наличие плана "В" у Кремля было второй причиной постановки с подрывом автомобиля Прилепина. Этот взрыв Кремль записал на счёт СБУ, но этот странный взрыв также вернул Прилепина в медиапространство РФ. Перед выборами в Госдуму осенью 2021 г. его и его новоявленную партию "За правду" активно пиарили. Но сразу после них Прилепин сместился на задворки СМИ, а "За правда" растворилась бесследно в "Справедливой россии". Взрыв убил двоих в автомобиле Прилепина, но он отделался лишь испугом и разговорами о потери части ноги. Подрывник странно привёл в действие только одну из двух бомб, вероятно, из экономии. Есть подозрение, что Прилепина в момент взрыва в автомобиле просто не было. Но теперь он герой СМИ и у него есть легенда о счастливом спасении, с которой удобно идти на выборы.

Подрыв Прилепина, медийная активность Пригожина, появление клуба "Рассерженных патриотов" Гиркина, Ютуб-канал "Злая Собчак " с мнимым миллионом просмотров и другие поветрия в РФ – всё это эпизоды в реализации плана "Жизнь после путина".

В их числе и совсем искусственный скандал из-за того, что Песков поцеловал руку Алле Пугачёвой на похоронах Юдашкова. Патриоты взорвались и объявили его тоже изменником, которому не место в Кремле. Пригожин тоже накануне не случайно выдал Пескову справку о том, что его сын якобы воевал в "Вагнере" в Украине. Теперь Песков почти глава оппозиции внутри Кремля и у него интересный статус: он никаких приказов не отдавал, даже статей по истории Украины не писал и на шоу к Соловьёву не ходил, а только добросовестно нёс пургу по долгу службы. Формально он ни в чём не замазан, и кремлёвские политтехнологи не без оснований полагают, что Пескова можно будет успешно продать Западу и обитателям РФ в качестве её нового президента по схеме "серые приходят после чёрных".

Но сейчас у Кремля на первом месте план "А" – отражение наступления ВСУ, а план "В" на втором, что не мешает реализовывать их параллельно, так как до конца года кремлёвцам надо определиться: избрать путина в марте на новый срок и влезть в тотальную и затяжную войну или похоронить уже в этом году.

Поэтому пока никаких переговоров о переговорах даже с Китаем, а не то что с Бразилией и установка на отражение наступления ВСУ. Лулу да Силва, возвращение которого в политику поставило Бразилию на грань гражданской войны, понял это ещё в конце апреля, почему и не стал заезжать из Пекина ни в Москву, ни в Киев. Он 22 апреля прямо сказал, что не поедет в РФ или в Украину, пока не появятся условия для мира. Лулу да Силва правильно понял, что произносить фразу "Перестаньте давать оружие украинцам, пусть русские их убьют" могут только идиоты и лица, берущие деньги у Кремля. К первым он точно не принадлежит. Если Лулу да Силва продолжит активно говорить: "Перестаньте давать оружие украинцам", то его не поймут даже бразильцы и будут проблемы. Половину бразильцев и без Украины не радует его заход на второй круг на два президентских срока. Поэтому Лулу да Силва намерен ждать, когда кто-нибудь создаст условия для мира, а он за это время создаст латиноамериканскую площадку для переговоров и выйдет на неё весь в белом. В переговорных инициативах Лулу да Силвы есть и определённый позитив – в его лице Латинская Америка заинтересовалась, наконец, тем, что происходит в мире вне Америки.

Отказ путина от встречи с Ли Хуэем – это не только отказ от переговоров о переговорах, но и демонстрация Москвой своего раздражения из-за активной политики Пекина в Азии. Кремлю стоило огромных усилий заполучить на парад на несколько часов глав государств Центральной Азии, притом, что кремлёвцы знали – все они 16 мая на три дня уедут в Пекин на переговоры по программам нового Шёлкового пути. Москву гложет ревность к Пекину. Вдобавок 7 мая появилось известие: Китай и Пакистан договорились с талибами включить Афганистан в план "Один пояс, один путь". Образно говоря, Китай увёл у Москвы невесту по имени Афганистан. Москва не только злится и ревнует, но и начинает побаиваться появления "Шёлкового НАТО" с центром в Китае. Два НАТО для Москвы – это слишком, не понятно с каким из них воевать первым.

В результате Ли Хуэй аудиенции у путин не получил, а Москва резко обратила взгляд на Грузию, подозревая, если "Шёлковое НАТО" и Турция закроют торговлю с РФ, то останется только одно окно в мир через аэропорт Тбилиси. Опять-таки сразу после парада Кремль 10 мая объявил, что снимает с 15 мая все свои запреты на авиасообщения с Грузией, введенные во время войны 2008 г., чем спровоцировал в ней раскол. Презедентка Саломе Зурабишвили, зная, что большинство грузин восстановление авиасообщения не поддерживает в тот же день назвала это решение Кремля провокацией. Зато премьер-министр стал убеждать, что на этом можно денег заработать. В эту дискуссию 11 мая вступил Брюссель и вежливо напомнил, что самолёты в страны ЕС из РФ и в неё больше года не летаю, так что, если Грузия хочет в ЕС, то и из Грузии они летать не должны. После этого в голове у премьера-министра включился калькулятор и стал считать, где денег больше, умножать на политические риски, грядущие выборы и другие факторы, учесть которые не может даже искусственный интеллект. Подсчёт пока продолжается.

После парада Кремль продолжил динамично развивать отношения также с Польшей и 12 мая заморозил счета её посольства в Москве. Кремлю явно не понравился возврат в Польше 11 мая славянского имени городу Кролевец, который после его российской оккупации был переименован в Калининград. Такая динамика в развитии российско-польских отношениях может привести к их дипломатическому разрыву, что вполне укладывает в курс, взятый Кремлём с 10 мая.

В этот курс вошёл и уход РФ из зерновой сделки. Переговоры о её продлении закончились 11 мая ничем, были перенесены на 18 мая, и с высокой вероятностью закончатся тоже ничем. Азарта Москве придаёт то, что 5 июня заканчивается разрешение ЕС на транзит зерна из Украины в третьи страны через Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. ЕС склоняется к тому, чтобы не продлевать разрешение, на что имеет ряд причин. В их числе и опасение повтора ситуации зимы 2002-2003 г., когда янукович, став премьером, снял квоты на вывоз зерна. В результате в январе 2003 г. возник его дефицит и Украине пришлось выкупать назад своё зерно, проданное в Польшу. В ЕС, зная украинские реалии, опасаются, что под Новый год несколько миллионов беженцев вернутся и в Украине может возникнуть дефицит продуктов, что приведёт к скачку инфляции. Поскольку в Брюсселе просчитывают такую ситуацию и пути её избежать, то Москве, где обожают плановую экономику, следует внести в свои планы и точную дату похорон путина, а не полагаться на авось.