Молдова - очаровательная, но крохотная страна. Реальных избирателей там "кот наплакал": поменьше, чем в одном районе НЙ.Тем не менее, кремль, который обещал "всех купить на корню" и всех запугать - проиграл молдавские выборы. Слабеет москва. Прошли те времена, когда кремль легко заносил на молдавский трон своих карманных балбесов типа Додона.

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Первый тур с мощным отрывом выиграла М.Санду. Провал операции "Кишинев за три дня" очевиден. В Молдову были брошены, как "чрезвычайные деньги", так и "чрезвычайные силы". Но - не выгорело. Хитрые молдаване легко принимали московские купюры, благодарили, обнимались, но все равно голосовали за Санду.На втором туре кремль, который маниакально желает удержать Молдову "у ноги", вероятно, утроит ставки и поднатужится.Но все будет впустую. И второй тур тоже выиграет Санду.