Блог | Александр Кирш: Новое послание директора мордора: шантаж разложением и секретная часть

1. Итак, пуйло теперь уже шантажирует не ядерным оружием, а распадом россии. Такой шантаж — в отличие от ядерного — запретить ему трудно.

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Найподлейший из убийц не зря громогласно рассуждает о том, что если Россия не выиграет войну, то распадётся: боязнь именно этого — ахиллесова пята Запада, ибо всё тогда может выйти из-под контроля.

Противоядие — либо нормальное правительство "хорошей россии" из "хороших русских" (Каспаров? Ходорковский? Умнеющий на глазах Навальный?), либо оккупация, либо сдача оркостана под контроль китайцам. Словом, выбор есть, было бы у Цивилизации желание заменить животный страх конструктивом.

Но пока что Запад предпочитает просто недодавать Украине возможностей победить россию — не потому, что это решит проблему, а просто чтоб эту проблему отдалить. Очень трусливо и крайне недальновидно.

Напомню в этой связи то, о чём я писал совсем недавно.

Как сообщает Times, Украина в апреле из обещанных 320 танков будет иметь лишь 50-80. Остальное — потом.

Это перекликается со словами министра обороны Великой Британии (именно так я называю эту страну по-русски!) Бена Уоллеса о том, что после принятия политического решения по поставке Украине танков сами страны НАТО неожиданно для себя обнаружили, что в рабочем состоянии их очень мало, а неизбежный ремонт поступление танков, готовых к бою, наверняка отодвинет.

Уоллесу — верю, ибо он давно уже явный друг Украины. То есть танков в нормальном виде действительно совсем немного, и об этом там действительно не знали. Страны НАТО оказались жертвами собственной беспечности: видимо, слишком долгое общение с русскими сделало их чиновников, включая военных, такими же распиздяями, как и их друзья из мордора, где такое заложено генетически.

Но тогда встаёт вопрос. Пока россия не разбомбила украинскую критическую инфраструктуру, да и просто украинские города, пользуясь вынужденной невозможностью Украины реально ответить, не пора ли в связи с неожиданной задержкой танков ускорить предоставление имеющейся в НАТО боевой авиации и снять, наконец, все навязанные нам самоограничения, куда бить можно, а куда нельзя?

Так или иначе, сейчас нас, хоть и торопят с решающим наступлением, материально и даже "разрешительно" готовят к нему далеко не по максимуму. Больше деклараций и визитов, чем того, что нам нужно для Победы. F-16, по крайней мере, на горизонте всё ещё нет, а реально ожидаемых танков явно недостаточно.

Вдобавок снова ширится нытьё о переговорах. Чтоб не разложилась россия, Цивилизации удобнее сохранить расчленение Украины?

И ждать, пока россия станет расчленять Запад?

Так этот процесс развала Запада на части и так уже запущен, Венгрия — лишь его начало, боевой авангард запрограммированного разложения.

Спасти Цивилизацию от распада можно только разгромом россии. Победы не надо боятся: других способов уцелеть сейчас нет!

Если мордор не будет повержен, в Европе и в США массово станут снова приходить к власти пророссийские силы. Они уничтожат Цивилизацию изнутри и затем поглотят. Лучше уж разложить россию, пока она не разложила всех вокруг.

2. А теперь — конспирологическая версия о "второй части" послания путина. Эта "вторая часть" — как бы альтернативная угрозе распада — содержит намёк на переговоры и энтузиазма у меня не вызывает, но сама по себе в любом случае весьма любопытна. Она состоит опять же из двух частей.

Первая — 20-минутное видео "настоящих патриотов", размещённое на ютубе под названием "Ловушка 22", где после 17 с половиной минут традиционной ватной пропаганды в самом конце делается неожиданный вывод о том, что, дабы избежать американской ловушки, россии необходимо срочно вернуться на границы, существовавшие до начала СВО. Как минимум, готовят, таким образом, общественное мнение мордора к возможному резкому развороту.

Вторая часть — инфослив о том, что рф готова поотсутствовать "по техническим причинам" на заседании Совбеза ООН, где благодаря этому отсутствию будет исключена из его состава с параллельным принятием там и других решений, включая полный вывод войск россии из Украины.

Плата за оба варианта или за их какое-то сочетание — якобы сохранение путина у власти и снятие с оркостана санкций.

Судя по всему, авторами обоих месседжей являются спецслужбы — то ли россии, то ли США, то ли обоих. Согласовано ли это всё с самим путиным — вопрос интересный и отдельный, но лично я склоняюсь к тому, что да, согласовано и даже, возможно, им инициировано.

В общем, под ковром процесс пошёл. Но продуктивность его зависит исключительно от военных успехов Украины. Для которых нам срочно нужно оружие.

Слава Украине!