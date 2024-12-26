'Монобольшинства давно нет': Геращенко назвала главную задачу для власти на 2025 год

2025 год в Украине следует начать с перезагрузки Кабинета министров, а также несуществующего монобольшинства в Верховной Раде. Выборы в условиях военного положения Украина просто не способна провести.

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Такое мнение высказала сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В условиях военного положения невозможно провести выборы, чтобы они были демократическими, транспарентными, признанными миром. Поэтому... исходя из этих реалий нужно переформатировать парламентское большинство. И с этого нужно начинать 2025 год. Кто-то за границей и скрылся, кто-то вышел из фракции, кто-то хронически не ходит на работу, кто-то вообще не знает, чем занимается", – сказала Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс"-Украина" в среду.

Она отметила, что об отсутствии монобольшинства свидетельствуют и результаты голосования на пленарных заседаниях парламента. В 2024 году в Раде не было ни одного голосования, в котором монобольшинство дало бы 226 голосов", – напомнила народная депутат, добавив, что во время голосований "Слуге народа" помогают нардепы, избранные в парламент по спискам запрещенной партии "ОПЗЖ".

По словам Геращенко, Владимир Зеленский, став президентом, в 2019 году "совершенно незаконно распустил парламент", потому что, по его словам, там не было коалиции.

"Так вот сейчас нет монобольшинства. И Зеленский должен это честно признать, как и Стефанчук (председатель Верховной Рады – ИФ-У), и переформатировать большинство", – подчеркнула Геращенко.

"Начать 2025 год нужно с признания правды и создания в парламенте коалиции проукраинских, проевропейских, пронатовских сил, коалиции победы, коалиции демократической и, конечно, с переформатирования правительства", – сказала народная депутат.

По мнению сопредседателя фракции, нынешнее правительство "интеллектуально не способно создать программу выхода Украины из тяжелого кризиса".

"Мы видим постоянные коррупционные скандалы, которые накрывают правительство. Мы видим менеджментский бардак во всех сферах... Это недопустимо в воюющей стране", – отметила Геращенко, подчеркнув, что пора властям отчитаться за свою работу.

Выход из сложившейся ситуации Геращенко видит в формировании правительства национального единства.

"Правительство национального единства в условиях отсутствия выборов могло бы усилить власть очень серьезно. Речь идет прежде всего сейчас об ответственности... Без такой перезагрузки монобольшинства и правительства невозможно решить проблемы на фронте", – считает Геращенко.

Приоритетами работы "Европейской солидарности" в Верховной Раде на следующий год, по словам сопредседателя фракции, будет интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Ключевой приоритет – это евроинтеграция. Мы считаем, что только от Украины зависит сегодня, как быстро и профессионально мы пройдем этот путь", – акцентировала народная депутат.

Она отметила, что на нынешнем этапе на переговорах с партнерами по вступлению в ЕС важно защищать интересы Украины.

"По многим предварительным соглашениям мы видим, что есть такая позиция – иногда соглашаться, вместо того чтобы находить... компромиссы и всегда защищать национальный интерес", – подчеркнула нардепка.

Она выразила сожаление, что на этих переговорах не используют интеллектуальный потенциал команды "Европейской солидарности", где есть такие сильные эксперты по евроинтеграционным вопросам, как Иванна Климпуш-Цинцадзе, Петр Порошенко, Мария Ионова.

"Второй приоритет – НАТО... Именно наша команда и когда была у власти, и когда в оппозиции, всегда настаивала, что безальтернативный и единственный зонтик безопасности для Украины - это ее членство в НАТО", – напомнила Геращенко.

По мнению народной депутатки, подписанные в последние годы договоры безопасности с некоторыми странами не дают Украине никаких гарантий безопасности. Она отметила, что в результате потеряно время, и сегодня на вопросе интеграции Украины в Североатлантический альянс нужно сосредоточиться, хотя для его решения сейчас существует "очень маленькое окно возможностей".

"И, конечно, нам нужно работать не только над приглашением в НАТО, но и над членством, чтобы не было, как с Турцией, когда приглашение есть, а потом 40 лет ни о чем", – подчеркнула народная депутат.

Она также отметила важность межпарламентской дипломатии и ее успехах, хотя и напомнила, что Европейской солидарности пришлось побороться за участие в ней.

"Сейчас, когда из-за нашей публичной позиции, из-за критики, из-за того, что мы добились, что уже партнеры говорят в отчете Еврокомиссии о необходимости перестать блокировать межпарламентскую дипломатию, мы видим реальные результаты и успехи. У нас успешно работают все наши межпарламентские делегации, где есть представители всех фракций. Это наша сила, что снаружи мы говорим одним голосом и одной командой", – сказала Геращенко.