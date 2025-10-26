Молдова существенно снизила тариф на транзит газа из Греции в Украину: о какой цифре идет речь

Молдова уменьшила стоимость транзита газа для Украины на 50%. Кишинев принял это решение, чтобы поддержать нашу страну, которая сталкивается с ежедневными российскими обстрелами накануне зимы.

Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE). На его сайте сообщается, что "инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину".

Открытое заседание Совета директоров ANRE состоялось 24 октября. В компании утвердили несколько важных решений:

– продление срока применения продукта "Маршрут 1" на 6 месяцев (ноябрь 2025 – апрель 2026 года);

– применение 50% скидки тарифов на транспортировку для SRL Vestmoldtransgaz в точках соединения Каушень и Гребеники;

– распространение применения продукта мощности на все соответствующие точки соединения вдоль маршрута.

Изменения будут внесены в Постановление № 272/2025 по оптимизации продукта мощности "Маршрут 1" на Трансбалканском трубопроводе после совместной инициативы, поданной операторами систем транспортировки природного газа из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

"Этим решением Республика Молдова укрепляет свою роль регионального транзитного коридора, облегчая транспортировку природного газа из Греции в Украину и способствуя диверсификации маршрутов и источников поставок. В долгосрочной перспективе ожидается увеличение объемов транспортировки и, как следствие, снижение соответствующих тарифов для пользователей транспортной системы SRL Vestmoldtransgaz", – сказано в сообщении.

