Новым премьером Молдовы станет 'американец молдавского происхождения': что связывает его с Украиной

Правящая партия Молдовы "Действие и солидарность" решила предложить должность премьер-министра американцу молдавского происхождения Александру Мунтяну. Сейчас партия ждет, когда Конституционный суд утвердит результаты выборов 28 сентября и будет сформирован новый парламент, после чего парламентская фракция "Действия и солидарности" обратится к президенту Молдовы с предложением указанной кандидатуры премьера.

Видео дня

Об этом сообщил председатель политической силы Игорь Гросу. Он назвал Александру Мунтяну "опытным экономистом" и добавил, что Молдове в руководстве нужны именно такие люди, "чтобы возглавить усилия страны по членству в ЕС".

Что сказали Гросу и Мунтяну

Александру Мунтяну подтвердил, что к нему обратились из "Действия и солидарности" с предложением назначения на должность премьер-министра. Он не уточнил, соглашается ли на предложение, но поблагодарил партию за доверие.

В интернете Александру Мунтяну зарегистрирован только в одной американской соцсети, и в Facebook, где имеет лишь по два сообщения в каждой (учитывая указанное подтверждение предложения). В свою очередь Игорь Гросу признал, что "господин Мунтяну никогда не был общественным деятелем", и сам представил кандидата общественности.

Кто такой Мунтяну

Александру Мунтяну – 1964 года рождения. Интересно, что по первому образованию он физик и работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, а также преподавал соответствующие дисциплины в Техническом университете Молдовы.

Позже Мунтяну работал в Нацбанке Молдовы (с начала его создания в независимой стране), после чего перебрался в США и работал во Всемирном банке в Вашингтоне.

"Также Мунтяну основатель и президент Французского Альянса в Молдове, организации, которую он возглавляет более трех десятилетий. За свою деятельность получил в 2006 году звание рыцарь Почетного легиона Французской республики. А еще он один из основателей Американской торговой палаты в Молдове", – рассказывает Гросу.

Связи Мунтяну с Украиной

Уже после возвращения (в 1997 году) в Молдову Мунтяну стал директором представительства Американского инвестиционного фонда WNISEF, а также "членом и/или президентом советов директоров многочисленных предприятий Молдовы и Украины", уточнил Гросу.

В частности, он был членом и президентом Совета меценатов Печерской международной школы в Киеве, аккредитованного заведения International Baccalaureate. А с 2007 года возглавлял Департамент прямых инвестиций Dragon Capital в Украине.

Интересно, что в 2018 году Мунтяну подавал заявку на членство в правлении Американской торговой палаты в Киеве. В этой заявке экономист представился как "американец молдавского происхождения, который живет в Украине и регионе 20 лет".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Румынии Никушор Дан заявил, что вступление Молдовы в Европейский Союз может произойти "включая Приднестровье". Путь в ЕС открыт благодаря проигрышу пророссийских политических сил, потому что если бы они выиграли парламентские выборы, "весь процесс вступления был бы остановлен, как в Грузии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!