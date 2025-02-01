США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года: Келлог назвал условие

Соединенные Штаты выразили желание, чтобы Украина провела президентские выборы, вероятно, до конца 2025 года. В частности, если удастся достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. По данным источников, Кит Келлог, специальный посланник президента США Дональда Трампа и другие представители Белого дома недавно обсуждали, как мотивировать Украину согласиться на выборы в контексте первоначального перемирия с Россией.

В разговорах с источниками, имеющими доступ к этим дискуссиям, было отмечено, что если в Украине состоятся выборы, победитель, вероятно, станет ответственным за переговоры с РФ по долгосрочному мирному договору.

Представители администрации Трампа также изучали вопрос, следует ли стремиться к достижению кратковременного перемирия перед тем, как заключать более длительный мирный пакт. Согласно информации, если в Украине пройдут президентские выборы, их результат будет иметь решающее значение для дальнейших переговоров.

Однако, по словам источника в украинском правительстве, официальных обращений со стороны Трампа по поводу выборов еще не было. В то же время, представители Киева указывают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может использовать вопрос выборов как повод для срыва мирных переговоров, утверждая, что отсутствие выборов может быть причиной игнорирования любых договоренностей со стороны России.

При этом законодательство Украины прямо запрещает проведение выборов во время военного положения, что становится еще одним препятствием для возможных изменений в избирательном процессе.

К тому же США поднимали вопрос о проведении выборов в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками. Однако Киев отказывался от таких предложений, объясняя, что проведение выборов в столь нестабильное время может привести к расколу среди политических лидеров и будет потенциально способствовать российским кампаниям влияния.

Бывшие американские чиновники также выражают сомнения в идее выборов во время войны. Одна из них предостерегла, что отмена военного положения может привести к дестабилизации – мобилизованные солдаты получат возможность покинуть службу, может начаться экономический отток валюты, а также возникнет риск массового выезда мужчин призывного возраста за границу. Кроме того, это может ослабить позиции Зеленского, сделав его "хромой уткой", что только подпитает политическую борьбу.

Другие бывшие американские чиновники говорят, что они скептически относятся к тому, что мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшие месяцы или что выборы состоятся в 2025 году, в том числе потому, что обе стороны, похоже, расходятся во мнениях о том, как начать официальные переговоры.

Сам Келлог недавно заявил, что выборы в Украине "должны состояться", поскольку, по его мнению, большинство демократических стран голосуют даже во время войны. Однако Трамп и его команда пока не раскрывают деталей своей стратегии по прекращению войны в Украине, отмечая, что конкретные политические решения еще не приняты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже начали изучать европейские модели избирательного права, в том числе и электронное голосование. Но новая модель волеизъявления народа планируется ввести только после окончания войны с Россией.

Ранее Владимир Зеленский обещал, что Украина обязательно проведет честные и справедливые выборы. Однако изначально наше государство и народ нуждаются в установлении справедливого мира.

В декабре 2025 года истекает срок полномочий представителей органов местного самоуправления, и если война будет продолжаться, то возникнет необходимость изменить законодательство. В условиях военного положения вопрос проведения выборов остается сложным, и изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы местные чиновники могли продолжать выполнять свои обязанности, отметил Александр Корниенко.

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