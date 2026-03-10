"Могли бы обеспечивать всю Европу": Зеленский сказал, чего не хватает Украине для производства антибаллистических ракет

Украина могла бы наладить производство антибаллистических ракет и обеспечивать ими не только собственные потребности, но и европейские страны. Однако для этого необходимо получить соответствующие лицензии от Соединенных Штатов Америки.

Об этом журналистам рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, для запуска такого производства Украине не хватает только лицензий.

Тему производства таких ракет глава государства обсуждал с текущей и предыдущей администрациями США, однако пока Украина еще не получила необходимых разрешений.

Кроме того, он поднимал эту тему во время переговоров с партнерами, чтобы они помогли провести соответствующие консультации с представителями НАТО.

"С этой индустрией, которую мы построили во время этой войны с теми технологиями, с нашими инженерами, я уверен, что мы могли бы производить, очень быстро, большое количество ракет и обеспечить не только Украину, а всю Европу", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что военные операции США и Израиля против Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Это может создать задержки с обеспечением Украины этими боеприпасами, поэтому в Еврокомиссии уже ищут варианты, как помочь Киеву.

