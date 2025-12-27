'Много раз обсуждали': Зеленский назвал 'красные линии' Украины в мирных переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет четко определенные "красные линии" в возможных мирных переговорах. Речь идет прежде всего о вопросах территориальной целостности, безопасности и суверенных решений украинского народа.

По его словам, эти позиции неоднократно озвучивались и остаются неизменными. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, есть красные линии сегодня для Украины, украинского народа. Я уверен, что есть компромиссные предложения, знаем их американцев. Ну и, наверное, у врага нашего также всегда есть свои цели, мы их с вами знаем. Все эти вопросы, они очень чувствительны. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях. Я просто не хочу сейчас уходить в детали этих вопросов, которые мы с вами много раз проговаривали", – сказал Зеленский.

В случае изменений в подходах к переговорам власть обязательно будет коммуницировать с обществом, ведь, по словам Зеленского, именно народ Украины является главным в принятии таких решений.

Глава государства также очертил возможные механизмы принятия решений по чувствительным темам – это может быть широкое общественное обсуждение, референдум или соответствующие законодательные изменения.

В то же время он отметил, что ключевым вопросом в любых договоренностях остаются гарантии безопасности.

"Сегодня Россия продемонстрировала, как она реагирует на мирные договоренности Украины и США об окончании войны России против Украины. Они массово атаковали Украину. Именно на пути к мирным переговорам Россия показывает свой ответ на это. У нас сегодня самое главное, что если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, защищенными", – сказал он.

Отдельно президент подчеркнул, что любые разговоры о референдумах или выборах не могут вестись в условиях полномасштабной войны и постоянных атак.

Он также подчеркнул важность активной поддержки со стороны европейских партнеров, в частности в сфере противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним, ведь Россия наращивает количество атак дронами и ракетами. Он отметил, что все необходимые запросы и детали уже переданы европейским союзникам.