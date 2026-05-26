'Много абсурдных слов': в ГПСУ ответили на упреки Беларуси относительно 'вторжения' украинских дронов

В Государственной пограничной службе Украины отреагировали на заявления Беларуси о якобы ежедневных пересечениях границы украинскими дронами. В ГПСУ назвали такие обвинения абсурдными и заявили, что Минск пытается переложить ответственность на Украину.

Об этом в комментарии медиа заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он подчеркнул, что подобные обвинения являются очередной попыткой Беларуси переложить ответственность на Украину.

Представитель ГПСУ также отметил, что белорусская система ПВО, по его словам, почему-то фиксирует только украинские беспилотники, но не реагирует на то, что попадает в Украину со стороны Беларуси.

"Много каких-то абсурдных слов о ситуации в Украине и что ежедневно они средствами ПВО фиксируют регулярное пересечение границы с нашего государства боевыми БПЛА. Только за последнюю неделю "насчитали" 116. У меня вопрос – это же сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких "провокациях" украинцев. И к тому же их ПВО вероятно может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси они почему-то не фиксируют", – заявил Демченко.

Что предшествовало

Накануне госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович утверждал, что белорусские силы ПВО якобы ежедневно фиксируют пересечение границы боевыми беспилотниками со стороны Украины. По его словам, только за последнюю неделю таких случаев было 116, а силы дежурной службы 59 раз реагировали на эти инциденты.

Также он заявил, что отдельные БПЛА якобы пытались атаковать элементы пограничной инфраструктуры.

Напомним, украинские пограничники по состоянию на сейчас не фиксируют перемещения техники, вооружения или личного состава вблизи границы с Беларусью. Также речь не идет о создании ударных группировок на этом участке.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала контакты с Александром Лукашенко, пытаясь убедить Минск присоединиться к новым агрессивным действиям против Украины. По словам президента, Москва может рассматривать наступление с территории Беларуси как в направлении Черниговской области и Киева, так и против одной из стран НАТО.

