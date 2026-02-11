'Мне не понравилось, как она разговаривала': Трамп заявил, что ввел пошлины до 39% для Швейцарии из-за одного звонка. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна повысила пошлины на импорт из Швейцарии до 39% после одного звонка. Он объяснил это противоречивым разговором с представительницей швейцарских властей, которая, по его словам, вела себя агрессивно.

В интервью Fox News Трамп рассказал, что США имели дефицит в размере 42 млрд долларов. По его мнению, объемы швейцарского импорта были "невероятными", однако страна не платила никаких пошлин. Чтобы частично выровнять торговый баланс, американский президент сначала установил пошлину на уровне 30%, что считал "очень малым".

Однако ситуация изменилась после "срочного звонка". Трампу позвонила представительница швейцарских властей, которую он назвал премьер-министром. По словам президента, собеседница вела себя агрессивно и заявляла, что страна не может выполнить требования США.

"Я получил срочный звонок, как мне кажется, от премьер-министра Швейцарии, и она была очень агрессивной. Мне не понравилось, как она с нами разговаривала, поэтому вместо того, чтобы снизить тариф, я повысил его до 39%", – заявил Трамп.

Заметим, в Швейцарии нет должности премьер-министра. Исполнительная власть принадлежит Федеральному совету, который состоит из семи членов и действует как коллективный орган управления. Президентом Швейцарии в 2026 году является Ги Пармелин, который вступил в должность 1 января. Его предшественницей была Карин Келлер-Зуттер, вероятно, именно ее Трамп имел в виду во время разговора.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100% пошлины на все ее товары. По его словам, это произойдет, если Оттава заключит соглашение с Китаем.

Также OBOZ.UA сообщал, США могут пойти торговой войной на страны, поставляющие нефть на Кубу. Если иностранные государства не прекратят ей экспортировать энергоресурсы, они могут столкнуться с новыми пошлинами со стороны Соединенных Штатов.

