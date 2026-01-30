Трамп угрожает всему миру новыми пошлинами: за что готов карать любую страну

США могут пойти торговой войной на страны, поставляющие нефть на Кубу. Если иностранные государства не прекратят экспорт энергоресурсов на "Остров Свободы", тогда могут столкнуться с новыми пошлинами со стороны Соединенных Штатов.

Об этом предупредил президент США Дональд Трамп, издав соответствующий указ 29 января. В документе он назвал Кубу угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, а также намекнул, что после задержания президента Венесуэлы Куба может стать его следующей целью.

"Мы не позволим иностранным государствам поддерживать этот режим, предоставляя ему жизненно важные энергоресурсы. Отныне любая страна, поставляющая нефть в Гавану, столкнется с экономическими последствиями в виде тарифов на свои товары при ввозе в США", – говорится в заявлении Белого дома.

Впрочем, ни уровень возможных тарифов, ни перечень стран, которые могут попасть под ограничения в указе не упоминаются. Однако некоторые аналитики считают, что это заявление в значительной степени адресовано Мексике, которая в последние годы поставляла на Кубу десятки тысяч баррелей нефти в сутки.

Также Трамп обвинил Кубы в том, что она представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, и размещении "опасных противников" его страны. В частности, в указе говорится, что на острове расположен "крупнейший зарубежный объект радиоэлектронной разведки России, который пытается похитить конфиденциальную информацию о национальной безопасности Соединенных Штатов". Кроме тоже Куба связана и с другими враждебными по отношению к США субъектам – с Китаем, Ираном, ХАМАС и "Хезболлой".

Следует отметить, что ранее именно Венесуэла была крупнейшим поставщиком нефти на Кубу, направляя около 35 тыс. баррелей в день. Экспорт остановился в декабре, еще до задержания Николаса Мадуро – из-за морской блокады Венесуэлы со стороны США. С тех пор венесуэльскую нефть Куба не получает.

Впрочем, даже стабильные поставки нефти из Венесуэлы не помогли Кубе удержаться от энергетического кризиса – последние годы страна живет в условиях постоянных отключений электричества и интернета, а также дефицита базовых продуктов. На этом фоне население страны за последние годы снизилось на 18% – Кубу массово покидает молодежь.

Кубинские власти пока что никак не прокомментировали новый указ Трампа.

