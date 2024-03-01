Иногда слышу: А посмели бы они так делать с нашим зерном лет 40 назад?

Э!!! Если лет 40, то "нашим" это советским? С кем мы себя в таком случае ассоциируем? С мордором?

Не нужно будить в себе имперского зверя. Он нас уничтожит изнутри вместе с имперским врагом снаружи.

Начнём с того, что в торговом конфликте с Украиной виновата не только Польша. Разве мы никогда не пытались продавать транзитное на её территории — вопреки запретам и обещаниям?

А дешёвые наши товары — не только зерно — разве не имеют среди причин налоговые злоупотребления?

Ну а высокий спрос на всё, где в калькуляции очень низкая зарплата, это, как я уже писал неоднократно, обычный экспорт нищеты, относительно которого Польша просто первой протестует! Это как если бы Китай взяли в ЕС!

Но даже если бы только поляки были виноваты, а мы только правы, стоит ли нам повторять Ошибку Богдана??? Нас История ничему не научила???

Польша — не россия, и это самое главное. Не будем вместе — выиграет только мордор, а мы оба проиграем.

"Обнимитесь же, братья мои, молю вас, умоляю!" Как великий Брандт когда-то стал на колени в Польше, так наши лидеры должны постоять на коленях, обнявшись. Это будет катарсис народов с непростым прошлым. Только так — победим.