Мирный саммит Украины в ООН запланирован на годовщину российского вторжения, – посол Украины в Турции

В годовщину начала полномасштабного вторжения в штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США, пройдет глобальный саммит мира. Он будет проведен при посредничесте главы ООН Антониу Гуттериша и направлен на поиск решений для перехода острой фазы войны к дипломатической.

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Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает турецкое агентство АА. Он отметил, что международные дипломаты тщательно следят за ситуацией на российско-украинском фронте, где особую тревогу вызывает Бахмутское направление.

"Ситуация на фронте тяжелая, а если российские войска пойдут в наступление из других районов, ситуация может ухудшиться, поэтому необходимо быть готовыми к любым сценариям", – подчеркнул представитель ведомства.

Также Боднар отметил, что Анкара положительно оценивает мирные инициативы президента Владимира Зеленского, озвученные во время саммита G20. Турецкие власти готовы предпринимать указанные шаги, чтобы достичь завершения войны на условиях Украины.

"Я считаю, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности", – заключил дипломат.

Напомним, что идея мирного саммита в 2023 году уже была озвучена министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Любая война заканчивается дипломатическим путем. Любая война заканчивается в результате действий на поле боя и за столом переговоров", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне допускали три сценария завершения войны в Украине путем переговоров. Два Зеленский категорически отверг.

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